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    Поднимется ли «Жирона» в зону еврокубков?

    «Сельта» — «Жирона». Ставка (к. 1.84) и прогноз на Примеру 23 мая 2023 года

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    «Жирона» занимает 8-е место
    «Сельта» примет «Жирону» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 23 мая и начнется в 20:30 мск. «Сельта» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Мая 2023 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 20:30 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Сельта»

    Команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 14-е место в турнирной таблице Примеры с отрывом в четыре очка от зоны вылета.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 35 матчах игроки клуба из Виго отличились всего 40 забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Сельта — Жирона

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  • 2.003.553.70Бонус$9500
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    Галисийцы набрали 3 очка почти месяц назад. Тогда в родных стенах клуб с минимальным счетом одолел «Эльче» (1:0), после чего, видимо, успокоился.

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    Иначе объяснить после этого серию в четыре поражения кряду, которая сохраняется до сих пор, трудно. Такая форма не сулит хозяевам ничего хорошего.

    «Жирона»

    «Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет два балла.

    Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.

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    • Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в играх против «Севильи» и «Мальорки».

    В двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не выиграл при одном поражении и одной ничьей, поэтому переживает некоторый спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 1,98. Успех «Жироны» оценивается в 3,87, ничья — в 3,60.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.

    Еще один вариант ставки — «Жирона» выиграет за 3,87, ведь гости все же показывают куда лучшую форму и более мотивированны.

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    «Сельта» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Жирона» в зону еврокубков?
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