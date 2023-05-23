«Сельта» примет «Жирону» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 23 мая и начнется в 20:30 мск. «Сельта» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 14-е место в турнирной таблице Примеры с отрывом в четыре очка от зоны вылета.

Вот только с реализацией у команды не складывается. В 35 матчах игроки клуба из Виго отличились всего 40 забитыми мячами.

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Галисийцы набрали 3 очка почти месяц назад. Тогда в родных стенах клуб с минимальным счетом одолел «Эльче» (1:0), после чего, видимо, успокоился.

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Иначе объяснить после этого серию в четыре поражения кряду, которая сохраняется до сих пор, трудно. Такая форма не сулит хозяевам ничего хорошего.

«Жирона»

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет два балла.

Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.

Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в играх против «Севильи» и «Мальорки».

В двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не выиграл при одном поражении и одной ничьей, поэтому переживает некоторый спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 1,98. Успех «Жироны» оценивается в 3,87, ничья — в 3,60.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.

Еще один вариант ставки — «Жирона» выиграет за 3,87, ведь гости все же показывают куда лучшую форму и более мотивированны.