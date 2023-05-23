«Сельта»
Команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 14-е место в турнирной таблице Примеры с отрывом в четыре очка от зоны вылета.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 35 матчах игроки клуба из Виго отличились всего 40 забитыми мячами.
Коэффициенты матча Сельта — Жирона
Галисийцы набрали 3 очка почти месяц назад. Тогда в родных стенах клуб с минимальным счетом одолел «Эльче» (1:0), после чего, видимо, успокоился.
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Иначе объяснить после этого серию в четыре поражения кряду, которая сохраняется до сих пор, трудно. Такая форма не сулит хозяевам ничего хорошего.
«Жирона»
«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет два балла.
Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.
Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в играх против «Севильи» и «Мальорки».
В двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не выиграл при одном поражении и одной ничьей, поэтому переживает некоторый спад.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 1,98. Успех «Жироны» оценивается в 3,87, ничья — в 3,60.
В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.
Еще один вариант ставки — «Жирона» выиграет за 3,87, ведь гости все же показывают куда лучшую форму и более мотивированны.