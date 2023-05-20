«Енисей» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Эта команда, с учетом нынешних реалий, вероятно, попытает счастье в стыках. «Енисей» пребывает на 4 строчке в турнирной таблице.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 31 матче красноярцы сподобились отличиться лишь 39 раз.

Коэффициенты матча Енисей — Нефтехимик 1X2Новым игрокам 1.803.604.60Бонус$9500

В своем последнем поединке команда добыла 1 зачетный балл. На выезде «Енисей» не сумел одолеть проблемную «Уфу» (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Енисей» выиграла 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Красноярцы смотрятся явно сильнее соперника.

«Нефтехимик»

Эта команда считается крепким середняком первого российского дивизиона. «Нефтехимик» на данный момент занимает 11 место.

«Нефтехимик» имеет огромнейшие проблемы с реализацией. В 31 матче нижнекамцы отличились всего 28 голами.

В предыдущем туре команда по-настоящему провалилась. «Нефтехимик» дома был разгромлен несущейся в стыки «Родиной» (1:5).

Ни на что серьезное команда Кирилла Новикова уже не претендует. Впрочем, вылет ей тоже не грозит, так что нижнекамцы фактически доигрывают чемпионат.

«Нефтехимик» уж точно будет стараться дать бой красноярцам. Тем паче, оборона команды действует относительно надежно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.91.

На викторию «Нефтехимика» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.62.

Фактор своего поля и мотивация попасть в стыки наверняка помогут хозяевам победить .

Наш прогноз — Победа «Енисея» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Фора «Енисея» -1.5 за 3.60.