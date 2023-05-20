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    Отправит ли «Вулверхэмптон» в зону вылета «Эвертон»?

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Ставки (к. 1.98) и прогноз на футбол, АПЛ, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
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    «Эвертон» идет над зоной вылета
    «Вулверхэмптон» примет «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча назначена на 20 мая и начнется в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
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    «Вулверхэмптон»

    Команда является середняком текущего сезона и ни на что особо не претендует. В настоящий момент «Волки» занимают 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

    В их активе 40 очков. Они на 25 пунктов отстают от еврокубковой зоны и на девять баллов опережают зону вылета. Максимум на что могут претендовать «оранжево-черные» — это 11-е место.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Эвертон

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  • 2.753.302.60Бонус$9500
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    В английском первенстве подопечные Лопетеги провели 36 матчей, в которых смог 30 раз поразить ворота соперника. В свои ворота «Вулверхэмптон» пропустил 52 мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних шести поединках коллектив чередует домашние победы с выездными поражениями, и по такому сценарию в грядущем поединке стоит ожидать его выигрыша.

    «Эвертон»

    «Эвертон» находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ после 36-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    Отрыв от конкурентов в борьбе за выживание — «Лестера» и «Лидса» — составляет лишь один и два очка соответственно.

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    • «Эвертон» покинул зону вылета после недавней гостевой победы над «Брайтоном» (5:1) — единственной в последних девяти поединках.

    Это был лучший матч «Ирисок» в текущем сезоне. Интересно, что перед этим они не могли выиграть в семи турах кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Эвертон», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 2,75, ничья — в 3,40.

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    В четырех последних матчах хозяев поля по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,80, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был тотал меньше 2,5 голов.

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    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Вулверхэмптон» в зону вылета «Эвертон»?
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