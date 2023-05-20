«Вулверхэмптон» примет «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча назначена на 20 мая и начнется в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Команда является середняком текущего сезона и ни на что особо не претендует. В настоящий момент «Волки» занимают 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

В их активе 40 очков. Они на 25 пунктов отстают от еврокубковой зоны и на девять баллов опережают зону вылета. Максимум на что могут претендовать «оранжево-черные» — это 11-е место.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Эвертон 1X2Новым игрокам 2.753.302.60Бонус$9500

В английском первенстве подопечные Лопетеги провели 36 матчей, в которых смог 30 раз поразить ворота соперника. В свои ворота «Вулверхэмптон» пропустил 52 мяча.

Все прогнозы на АПЛ

В последних шести поединках коллектив чередует домашние победы с выездными поражениями, и по такому сценарию в грядущем поединке стоит ожидать его выигрыша.

«Эвертон»

«Эвертон» находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ после 36-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

Отрыв от конкурентов в борьбе за выживание — «Лестера» и «Лидса» — составляет лишь один и два очка соответственно.

«Эвертон» покинул зону вылета после недавней гостевой победы над «Брайтоном» (5:1) — единственной в последних девяти поединках.

Это был лучший матч «Ирисок» в текущем сезоне. Интересно, что перед этим они не могли выиграть в семи турах кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Эвертон», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 2,75, ничья — в 3,40.

В четырех последних матчах хозяев поля по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,80, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был тотал меньше 2,5 голов.