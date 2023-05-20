«Ахмат» сыграет на выезде против «Химок» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. За три тура до конца чемпионата «Ахмат» имеет все шансы сохранить свои позиции и войти в топ-5 лидеров лиги по итогам сезона.

Грозненцы проводят отличный сезон. Сильная стороны «Ахмата» — оборона. Команда занимает 3-е место в лиге по надежности — 34 пропущенных в 27-и встречах.

«Ахмат» в последних 8-и встречах проиграл только ЦСКА (1:3), 5 раз выиграл и дважды сыграл вничью. В последних двух турах команда разгромила «Торпедо» (5:1) и московское «Динамо» (3:0).

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К тому же, на своем поле команда выиграла три матча из последних 5-и. За 13 матчей при родных трибунах «Ахмат» пропустил всего 15 голов.

В последних матчах главная действующее лицо команды нападающий Мохамед Конате, который забил 4 гола в последних 3-х встречах — гол в ворота «Динамо» и ЦСКА, а также дубль в матче с «Торпедо».

«Химки»

Команда ведет отчаянную борьбу за выживание в РПЛ. За три тура до конца чемпионата «Химки» еще имеют шансы попасть в зону стыковых матчей. Команда отстает от необходимой 14-й строчки на 5 баллов.

«Химки» выиграл всего лишь 4 встречи из 27-и в нынешнем сезоне, а надежность в обороне явно оставляет желать лучшего. Подмосковная команда пропустила 59 голов в 27-и матчах — это худших результат в Премьер-лиге.

За последние 10 встреч «Химки» выиграли только «Торпедо» (4:2), проиграли 6 матчей и трижды сыграли вничью. В последнем туре команда неожиданно сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), ведя в счете до 56-й минуты.

«Химки» выиграли только один матч в гостях за 13 матчей в сезоне, пропустив при этом 37 мячей (3 гола в среднем за игру).

«Химки» и «Ахмат» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 5-м туре РПЛ грозненцы на классе обыграл соперника (3:1), забив два гола еще в первом тайме.

Прогноз и ставка

На «Ахмат» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Химок» — за 5.60.

«Ахмат» выглядит очень мощно в последнее время. Можно предположить, что на своем поле команда точно не упустит победу.

Ставка — победа «Ахмата» с форой (-1) за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Химки» не забьют во 2-м тайме за 1.70.