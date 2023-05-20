«Кремонезе»
«Серо-красные» еще имеют мизерный шанс на выживание. По итогам 35 туров команда из города Кремона занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. В активе «тигров» лишь 24 очка.
Подопечные Давиде Баллардини на шесть баллов отстают от «Специи», которая идет на 17-й, спасительной позиции. Столько же пунктов у 18-й «Вероны».
Коэффициенты матча Кремонезе — Болонья
«Кремонезе» смог дойти до полуфинала Кубка Италии, где проиграл по сумме двух встреч «Фиорентине». В чемпионате Италии команда 31 раз поразила ворота соперника и 61 раз пропустила в свои.
Проигрыш «Ювентусу» (0:2) в прошлом туре прервало серию без поражений клуба в четыре матча при трех ничьих, так что он вполне способен победить.
«Болонья»
Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, уже не имея шансов на еврокубки. «Болонья» лишилась турнирных задач, и может разве что сохранить свои позиции в чемпионате.
«Россоблу» довольно много пропустили, поэтому логично их выпадение из первой десятки в Серии А во вторую — 44 гола в 35-ти встречах при 43-х забитых.
В последних 7-ми встречах Серии А клуб обыграл только «Аталанту» (2:0), дважды проиграл и четырежды сыграла вничью. В последнем туре клуб разошелся дома миром с «Ромой» (0:0).
В последних четырех поединках, которые пришлись на национальное первенство, коллектив трижды сыграл вничью при одном поражении, поэтому гостям будет непросто выиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 2,42. Успех «Кремонезе» оценивается в 2,99, ничья — в 3,42.
В последних пяти из шести матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.