«Кремонезе» примет «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 20 мая 16:00 мск. «Кремонезе» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

«Серо-красные» еще имеют мизерный шанс на выживание. По итогам 35 туров команда из города Кремона занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. В активе «тигров» лишь 24 очка.

Подопечные Давиде Баллардини на шесть баллов отстают от «Специи», которая идет на 17-й, спасительной позиции. Столько же пунктов у 18-й «Вероны».

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«Кремонезе» смог дойти до полуфинала Кубка Италии, где проиграл по сумме двух встреч «Фиорентине». В чемпионате Италии команда 31 раз поразила ворота соперника и 61 раз пропустила в свои.

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Проигрыш «Ювентусу» (0:2) в прошлом туре прервало серию без поражений клуба в четыре матча при трех ничьих, так что он вполне способен победить.

«Болонья»

Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, уже не имея шансов на еврокубки. «Болонья» лишилась турнирных задач, и может разве что сохранить свои позиции в чемпионате.

«Россоблу» довольно много пропустили, поэтому логично их выпадение из первой десятки в Серии А во вторую — 44 гола в 35-ти встречах при 43-х забитых.

В последних 7-ми встречах Серии А клуб обыграл только «Аталанту» (2:0), дважды проиграл и четырежды сыграла вничью. В последнем туре клуб разошелся дома миром с «Ромой» (0:0).

В последних четырех поединках, которые пришлись на национальное первенство, коллектив трижды сыграл вничью при одном поражении, поэтому гостям будет непросто выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 2,42. Успех «Кремонезе» оценивается в 2,99, ничья — в 3,42.

В последних пяти из шести матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.