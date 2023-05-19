«Дженоа» примет «Бари» в последнем туре сезона итальянской Серии В. Матч состоится 19 мая в 21:30 мск. «Дженоа» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Для «гриффонов» эта игра не имеет турнирного значения. Команда получила прямую путевку в Серию А. Сейчас у нее 70 набранных очков и 2-е место. Чемпионом турнира стал «Фрозиноне», имеющий на 7 пунктов больше.

В прошлом туре «Дженоа» проиграла именно чемпиону. Встреча завершилась со счетом 2:3. Поражение стало 6-м для команды в сезоне и первым в последних пяти турах.

До этого клуб провел сухие матчи с «Читтаделлой» (0:1) и «Зюдтиролем» (0:0), после чего одержал победу над «Асколи» со счетом 2:1.

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«Дженоа» выиграла 7 домашних матчей подряд, пропустив только один мяч. Она — лучшая домашняя команда лиги, если смотреть на количество поражений (1) и пропущенных голов (7).

«Бари»

Даже в случае победы «Бари» не выйдет на второе место. Отставание от «Дженоа» составляет 5 очков. Тем не менее клуб обеспечил себе место в 1/2 финала плей-офф.

Гости не проигрывают в чемпионате уже 7 туров. У них 3 ничьи и 4 победы. В прошлом туре команда выиграла у «Реджины» 1:0, тем самым прервав серию матчей с пропущенными голами, которая составляла 4 поединка.

До этого «Бари» сыграл вничью с «Читтаделлой» (1:1) и «Моденой» (1:1). Также была победа над «Пизой» (2:1).

Выездные результаты тоже неплохие. Клуб выиграл 3 матча из пяти последних, проиграв при этом лишь в одном случае.

Прогноз и ставка

Результат не давит ни на одну из команд. Можно играть в свое удовольствие. Фаворитом встречи считается «Дженоа» — 1.76 и 4.60.

Гостям все же этот матч немного важнее. У них сейчас беспроигрышная серия, которую они наверняка хотят сохранить.

При этом впереди у них еще матчи плей-офф. Тратить много сил на эту нерешающую игру «Бари» не будет. Идеальный вариант — ничья. Поставить на нее можно за 3.65.

«Бари» — лучшая выездная команда турнира, которая очень надежно играет в гостях. Встреча завершится с тотал меньше 2.5, как и 3 из 4 последних.