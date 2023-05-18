«Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 13-го тура чемпионата США. Матч пройдет 18 мая, начало — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Эта команда начала проводит чемпионат вполне продуктивно. Сейчас «Нэшвилл» находится на 3 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В 12 матчах команда разжилась 19 очками. Да и забито всего 15 мячей в ворота соперников, что явно говорит о проблемах в атаке.

Коэффициенты матча Нэшвилл — Интер Майами 1X2Новым игрокам 1.604.005.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Нэшвилл» разжился одним турнирным баллом. На выезде команда не смогла одолеть «ДС Юнайтед» (1:1).

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До того «Нэшвилл» имел серию из 4 викторий кряду. Так что впору возвращаться в победное русло!

«Нэшвилл» наверняка постарается как можно скорее найти бреши в обороне соперника. Тем паче, эта самая оборона частенько дает сбои.

«Интер Майами»

«Интер Майами» выступает крайне нестабильно. Ныне команда занимает 6 место в таблице, набрав 15 очков в 11 турах.

Вот только оборонительные порядки «Интер Майами» откровенно проседают. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.

Свой последний поединок «Интер Майами» провел удачно. Дома команда сумела одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).

Причем эта победа стала для клуба из Майами 4 подряд. Более того, все они получились с разницей в один мяч.

Наверняка «Интер Майами» постарается добыть, как минимум, балл в этой встрече. Вот только собственные проблемы пока никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.65.

На викторию «Интер Майами» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.00.

«Нэшвилл» смотрится сильнее оппонента , который, к тому же, частенько пропускает.

Наш прогноз — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.