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    Отправится ли «Вест Хэм» в финал Лиги конференций?

    «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»
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    «Брентфорд» — «Вест Хэм»
    В четверг, 18 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «АЗ Алкмар» в родных стенах сыграет против «Вест Хэма». Место «АЗ-Стадион» в Нидерландах. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 18 Мая 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» проиграл лондонскому «Вест Хэму» первую дуэль противостояния в битве за выход в финал Лиги конференций (1:2). Однако клуб из Нидерланд все ещё сохраняет шансы, так как отставание составляет всего одно очко. В составе «Алкмара» в первом матче 1/2 финала гол на 41-минуте забил Тиджани Рейндерс.

    В ответном матче против «Вест Хэма» могут не сыграть два игрока. У Сэма Вестервельда — травма колена, а у Бруно Мартинса Инди — травма бедра. К слову, в строй вернулся Милош Керкез, игрок отбывал дисквалификацию.

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Вест Хэм

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    В высшем дивизионе внутреннего чемпионата «АЗ Алкмар» входит в топ-4. В 32-м туре «Алкмар» переиграл Эммен (5:1) и набрал 64 очка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В предыдущих стадиях плей-офф АЗ смог выбить из турнира «Андерлехт» и «Лацио», переиграв соперников.

    «Вест Хэм»

    Голы Бенрахма и Антони в первом матче Лиги конференций, делают «Вест Хэм» фаворитом пары. Так молотобойцы одержали волевую победу, забив на 67-й и 76-й минутах соответственно.

    В предстоящем ответном в полуфинальном матче «Вест Хэму» из-за травм не смогут помочь Микаил Антонио (травма), Джанлука Скамакка (травма колена) и Владимир Цоуфал (травма бедра).

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    • В плей-офф еврокубка «Вест Хэм» переиграл АЕК из Ларнаки и бельгийский «Гент»В английской Премьер-Лиге лондонцы уверенно идут на 15 месте. В 36-м туре чемпионата команда потерпела поражение в матче с «Брентфордом» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом пары. На победу «АЗ Алкмар» можно поставить за 2.58, ничью оценивают в 3.50. А на победу «Вест Хэма» — 2.64.

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    Прогноз: «АЗ Алкмар» в этой встрече пойдет ва-банк, так как команде отступать уже некуда. Наш выбор в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «АЗ Алкмар» с коэффициентом 2.58.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны полуфиналистов Лиги конференций.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.47.

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    «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. Отправится ли «Вест Хэм» в финал Лиги конференций?
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