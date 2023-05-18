«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» проиграл лондонскому «Вест Хэму» первую дуэль противостояния в битве за выход в финал Лиги конференций (1:2). Однако клуб из Нидерланд все ещё сохраняет шансы, так как отставание составляет всего одно очко. В составе «Алкмара» в первом матче 1/2 финала гол на 41-минуте забил Тиджани Рейндерс.
В ответном матче против «Вест Хэма» могут не сыграть два игрока. У Сэма Вестервельда — травма колена, а у Бруно Мартинса Инди — травма бедра. К слову, в строй вернулся Милош Керкез, игрок отбывал дисквалификацию.
Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Вест Хэм
В высшем дивизионе внутреннего чемпионата «АЗ Алкмар» входит в топ-4. В 32-м туре «Алкмар» переиграл Эммен (5:1) и набрал 64 очка.
Все прогнозы на Лигу конференций
В предыдущих стадиях плей-офф АЗ смог выбить из турнира «Андерлехт» и «Лацио», переиграв соперников.
«Вест Хэм»
Голы Бенрахма и Антони в первом матче Лиги конференций, делают «Вест Хэм» фаворитом пары. Так молотобойцы одержали волевую победу, забив на 67-й и 76-й минутах соответственно.
В предстоящем ответном в полуфинальном матче «Вест Хэму» из-за травм не смогут помочь Микаил Антонио (травма), Джанлука Скамакка (травма колена) и Владимир Цоуфал (травма бедра).
В плей-офф еврокубка «Вест Хэм» переиграл АЕК из Ларнаки и бельгийский «Гент»В английской Премьер-Лиге лондонцы уверенно идут на 15 месте. В 36-м туре чемпионата команда потерпела поражение в матче с «Брентфордом» (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом пары. На победу «АЗ Алкмар» можно поставить за 2.58, ничью оценивают в 3.50. А на победу «Вест Хэма» — 2.64.
Прогноз: «АЗ Алкмар» в этой встрече пойдет ва-банк, так как команде отступать уже некуда. Наш выбор в пользу хозяев.
Ставка: Победа «АЗ Алкмар» с коэффициентом 2.58.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны полуфиналистов Лиги конференций.
Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.47.