В ночь с 15 на 16 мая в 16-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Химнасия» из Ла-Платы на своем поле сыграет против «Лануса». Начало поединка в полночь по мск. «Химнасия» Ла-Плата — «Ланус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химнасия» Ла-Плата

«Химнасия» по итогам 15 проведенных туров находится аж на 18 позиции в турнирной таблице среди 28 участников, имея на своем счету 18 баллов. Однако отставание от 12 строки всего на три очка.

Клуб из Ла-Платы смог выиграть пять игр при трех мировых и семи фиаско. К данному же поединку он подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, где раз сыграл вничью и дважды победил.

Параллельно «волки» также выступаю в южноамериканском кубке. Там они по итогам первого круга на групповой стадии проиграли все три матча и вряд ли смогут пробиться в плей-офф.

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С учетом всех турниров «Химнасия» на своем поле смогла выиграть всего лишь два поединка из восьми последних. Еще в этот период она трижды уступали и четыре раза сыграла вничью.

«Ланус»

«Ланус» с 25 зачетными пунктами расположился на восьмой строчке в турнирной таблице, однако от третьей позиции отставание составляет только три очка.

«Гранатовые» смогли добиться семи выигрышей в 14 проведенных встречах, четыре поединка еще они свели вничью и потерпели три фиаско, забили 22 гола, а пропустили — 14.

Клуб из пригорода Буэнос-Айреса к данному поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, дважды расписав мировые в этот период и четыре матча выиграв. причем три из этих викторий пришлись на последние три их три игры.

А вот вдали от дома «Ланус» не может победить в последних пяти поединках. За этот период команда дважды проиграла и расписали три ничьи.

«Ланус» удачно играет против «Химнасии», выиграв у нее восемь из десяти минувших очных встреч при одной мировой и одном поражении, которое было в прошлом чемпионате в гостях — 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лануса» предлагают — 2.55.

На викторию «Химнасии» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

В этом поединке сразу несколько факторов указывает на викторию гостей. Во-первых, они удачно играют против предстоящего противника, а во-вторых, смотрятся в на данном этапе сильнее клуба из Ла-Платы.