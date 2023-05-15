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    Очередная победа «Ривер Плейта»?

    «Тальерес» Кордоба — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Аргентины, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тальерес» Кордоба — «Ривер Плейт»
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    Игроки «Ривер Плейта»
    «Тальерес» Кордоба сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 16-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 15 мая, начало — в 03:30 мск. «Тальерес» Кордоба — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 15 Мая 2023 года
    Тальерес
  • Аргентина. Примера
    •  Тальерес 03:30 Ривер Плейт Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
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    «Тальерес» Кордоба

    Эта команда начала проводит чемпионат относительно неплохо. Сейчас «Тальерес» Кордоба находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Отставание от 2 строчки составляет лишь 2 очка. Да и пропускает команда частенько: 14 мячей в 15 встречах.

    В своем предыдущем поединке «Тальерес» Кордоба добыл 3 очка. На выезде команда уверенно переиграла «Расинг» (2:4).

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    Эта победа стала для команды второй кряду. Причем в этих двух матчах было забито 7 мячей в ворота соперников.

    «Тальерес» Кордоба наверняка постарается дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, из 5 последних очных поединков команда трижды обыграла «Ривер Плейт».

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает 1 место, набрав 37 очков в 15 турах.

    Отметим весьма приличную атаку команды. В 15 матчах игроки «Ривер Плейта» наколотили 26 мячей.

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    • Свой последний поединок «Ривер Плейт» провел удачно. В принципиальном поединке с «Бока Хуниорс» команда добыла минимальную викторию.

    И уж совсем очевидно, что команда постарается удержаться на вершине. Сейчас отрыв от конкурентов комфортный — 8 очков.

    Наверняка «Ривер Плейт» постарается взять очередные три очка. Гости нынче смотрятся в разы сильнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Тальереса» Кордоба дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

    «Ривер Плейт» сейчас уверенно лидирует, да и по игре смотрится явно сильнее конкурентов.

    Наш прогноз — Победа «Ривер Плейта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Тальерес» Кордоба — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. Очередная победа «Ривер Плейта»?
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