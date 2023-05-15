«Тальерес» Кордоба сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 16-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 15 мая, начало — в 03:30 мск. «Тальерес» Кордоба — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тальерес» Кордоба

Эта команда начала проводит чемпионат относительно неплохо. Сейчас «Тальерес» Кордоба находится на 4 месте в турнирной таблице.

Отставание от 2 строчки составляет лишь 2 очка. Да и пропускает команда частенько: 14 мячей в 15 встречах.

В своем предыдущем поединке «Тальерес» Кордоба добыл 3 очка. На выезде команда уверенно переиграла «Расинг» (2:4).

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Эта победа стала для команды второй кряду. Причем в этих двух матчах было забито 7 мячей в ворота соперников.

«Тальерес» Кордоба наверняка постарается дать бой лидеру чемпионата. Тем паче, из 5 последних очных поединков команда трижды обыграла «Ривер Плейт».

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает 1 место, набрав 37 очков в 15 турах.

Отметим весьма приличную атаку команды. В 15 матчах игроки «Ривер Плейта» наколотили 26 мячей.

Свой последний поединок «Ривер Плейт» провел удачно. В принципиальном поединке с «Бока Хуниорс» команда добыла минимальную викторию.

И уж совсем очевидно, что команда постарается удержаться на вершине. Сейчас отрыв от конкурентов комфортный — 8 очков.

Наверняка «Ривер Плейт» постарается взять очередные три очка. Гости нынче смотрятся в разы сильнее оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 2.20.

На викторию «Тальереса» Кордоба дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

«Ривер Плейт» сейчас уверенно лидирует , да и по игре смотрится явно сильнее конкурентов.

Наш прогноз — Победа «Ривер Плейта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.