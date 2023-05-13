«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. До третьей строчки семь баллов.

В активе «Реал Сосьедада» 61 балл. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет сложно, а вот удержать четвертую позицию наверняка удастся.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Жирона 1X2Новым игрокам 1.633.905.60Бонус$9500

Подопечные Иманоля Альгуасиля продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку давно вылетели из остальных турниров. В Примере «Реал Сосьедад» в 33 матчах забил 43 мяча, а пропустил лишь 29.

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В предыдущих четырех поединках во всех турнирах баски не проигрывали при двух победах в последних из них, так что хозяева демонстрируют хорошую форму.

«Жирона»

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Эта позиция позволяет играть в Лиге конференций.

Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.

Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в игре против «Севильи».

В трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив выиграл, поэтому демонстрирует отличную форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Жироны» оценивается в 5,62, ничья — в 3,85.

Гости выиграли три последних поединка, что говорит об их шансах по крайней мере не проиграть.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» не проиграет за 2,29.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,83, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.