«Реал Сосьедад»
Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. До третьей строчки семь баллов.
В активе «Реал Сосьедада» 61 балл. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет сложно, а вот удержать четвертую позицию наверняка удастся.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Жирона
Подопечные Иманоля Альгуасиля продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку давно вылетели из остальных турниров. В Примере «Реал Сосьедад» в 33 матчах забил 43 мяча, а пропустил лишь 29.
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В предыдущих четырех поединках во всех турнирах баски не проигрывали при двух победах в последних из них, так что хозяева демонстрируют хорошую форму.
«Жирона»
«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Эта позиция позволяет играть в Лиге конференций.
Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.
Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в игре против «Севильи».
В трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив выиграл, поэтому демонстрирует отличную форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Жироны» оценивается в 5,62, ничья — в 3,85.
Гости выиграли три последних поединка, что говорит об их шансах по крайней мере не проиграть.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» не проиграет за 2,29.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,83, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.