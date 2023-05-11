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    Удержится ли «Палмейрас» на втором месте?

    «Палмейрас» — «Гремио». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Чемпионат Бразилии, 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Гремио»
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    «Палмейрас» не проигрывает девять матчей кряду
    «Палмейрас» сыграет на своем поле с «Гремио» в рамках 5-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 03:30 мск. «Палмейрас» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Мая 2023 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 03:30 Гремио Гремио
  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    «Палмейрас» в прошлом сезоне не знал себе равных и выиграл чемпионат Бразилии, опередив ближайшего преследователя на финише турнира на восемь пунктов.

    «Поросята» демонстрировали на протяжении всего сезона чемпионскую игры, проиграв только три раза за 38 встреч при 23 викториях, забили больше всех — 66 мячей, пропустили только 27 голов.

    В этом сезоне клуб из Сан-Паулу провел четыре матча в национальном первенстве, выиграв три из них и один раз сыграв вничью. На два очка он отстает от лидера «Ботафого» и на один балл опережает «Крузейро».

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    В девяти предыдущих поединках коллектив не знает поражений при трех победах кряду в последних из них, поэтому находится в отличной форме.

    «Гремио»

    После 4-х сыгранных матчей в чемпионате Бразилии команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7-ю баллами в активе. Сейчас «Гремио» не входит в зону прямого выхода на групповой этап Кубка Либертадорес.

    Команда выиграла 2 матча из 4-х на старте чемпионата. Ей удалось победить «Сантос» (1:0) и «Куябу» (2:1), также она сыграла вничью с «Брагантино» (3:3).

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    • Единственное поражение в нынешнем сезоне бразильской лиги клубу нанес «Крузейро» (0:1), который сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух ничьих и одной победе, поэтому хозяевам будет нелегко выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Палмейрас», коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех «Гремио» оценивается в 6,35, ничья — в 4,21.

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    В шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Гремио» не проиграет за 2,54, ведь в трех последних матчах гости не знают поражений.

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    «Палмейрас» — «Гремио»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Палмейрас» на втором месте?
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