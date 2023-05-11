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    «Цинциннати» разберется с соперником и пройдет в следующий этап Кубка США

    «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Открытый кубок США, 11 мая 2023 года

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    «Цинциннати»
    «Цинциннати» сыграет на своем поле с «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/16 финала Открытого кубка США. Матч пройдет 11 мая, начало — в 02:00 мск. «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 11 Мая 2023 года

    «Цинциннати»

    Команда вышла в 1/16 финала Открытого кубка США благодаря победе над «Луисвилл Сити» (1:0) в рамках 1/32 финала. «Цинциннати» вышел на «Нью-Йорк Сити», который является довольно серьезным соперником.

    «Цинциннати» является одним из лидеров Восточной конференции в МЛС, занимая 2-е место. Команда имеет такое же количество очков как и
    «Нью-Инглэнд» (24).

    За последние 12 матчей «Цинциннати» проиграл только «Сент-Луис Сити» (1:5), выиграл 8 встреч и трижды сыграл вничью. Стоит отметить, что команда забивает не так много, только в одном матче «Цинциннати» забил больше двух голов.

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    Команда великолепно играет на своем поле, выиграв в чемпионате США все 6 матчей. За этот период «Цинциннати» пропустил только 3 мяча и 9 раз забил.

    «Нью-Йорк Сити»

    Команда напрямую попала в 1/16 финала Открытого кубка США на одного из лидеров чемпионата «Цинциннати».

    «Нью-Йорк Сити» выступает не так стабильно в нынешнем сезоне, занимая 5-е место в турнирной таблице чемпионата США. Команда отстает от 1-й строчки на 8 баллов.

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    • В последних матчах «Нью-Йорк Сити» выступает не так стабильно. В последних 5-и встречах команда проиграла два матча, столько же раз выиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Нью-Йорк Сити» пропустил 7 голов при 8-и забитых.

    В гостях команда играет ужасно. За 6 гостевых матчей в чемпионате США «Нью-Йорк Сити» ни разу не победил, дважды сыграл вничью и в 4-х встречах уступил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Цинциннати» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Нью-Йорк Сити» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

    «Цинциннати» выдает мощный отрезок, стабильно набирая очки. Можно предположить, что «Нью-Йорк Сити» не сможет противостоять сопернику.

    Наш прогноз — Победа «Цинциннати». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Цинциннати» 1.5 больше за 1.90.

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    «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. «Цинциннати» разберется с соперником и пройдет в следующий этап Кубка США
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