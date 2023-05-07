«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:30 мск. «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмундцы находятся на 2 месте в турнирной таблице. Отставание от «Баварии» минимальное, но все теперь зависит от мюнхенцев.

Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 30 матчах дортмундцы пропустили уже 40 мячей.

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В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. «Боруссия» Д на выезде потеряла драгоценные 2 очка, сыграв лишь вничью с «Бохумом» (1:1).

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До того «Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» (4:0). Однако в 4 последних турах нужно брать максимум и ждать осечки от «Баварии».

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Да и отомстить «волкам» за поражение в первом круге (2:0) точно не будет лишним.

«Вольфсбург»

«Волки» сражаются за выход в еврокубки. Сейчас команда пребывает на 7 позиции, отставая от идущего шестым «Байера» на 2 очка.

«Вольфсбург» отличается неплохим уровнем реализации. В 30 матчах игроки команды наколотили в ворота соперников 54 мяча.

В минувшем туре команда показала свою силу. «Вольфсбург» дома уверенно расправился с «Майнцем» (3:0).

Эта виктория стала для «волков» второй кряду. До того «волки» на выезде фактически деклассировали «Бохум» (1:5).

«Вольфсбург» уж точно будет пытаться разжиться очками. «Волкам» не в новинку отбирать очки у признанных грандов немецкого футбола.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.44.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 5.75, ничья оценена — в 5.25.

Хозяева сражаются за чемпионский титул , и уж точно будут максимально активны в атаке.

Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.