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    Уверенная виктория дортмундцев?

    «Боруссия» Д — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Вольфсбург»
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    Марко Ройс
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:30 мск. «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Мая 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 18:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Боруссия» Д

    Дортмундцы находятся на 2 месте в турнирной таблице. Отставание от «Баварии» минимальное, но все теперь зависит от мюнхенцев.

    Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 30 матчах дортмундцы пропустили уже 40 мячей.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Вольфсбург

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    В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. «Боруссия» Д на выезде потеряла драгоценные 2 очка, сыграв лишь вничью с «Бохумом» (1:1).

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    До того «Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» (4:0). Однако в 4 последних турах нужно брать максимум и ждать осечки от «Баварии».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Да и отомстить «волкам» за поражение в первом круге (2:0) точно не будет лишним.

    «Вольфсбург»

    «Волки» сражаются за выход в еврокубки. Сейчас команда пребывает на 7 позиции, отставая от идущего шестым «Байера» на 2 очка.

    «Вольфсбург» отличается неплохим уровнем реализации. В 30 матчах игроки команды наколотили в ворота соперников 54 мяча.

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    • В минувшем туре команда показала свою силу. «Вольфсбург» дома уверенно расправился с «Майнцем» (3:0).

    Эта виктория стала для «волков» второй кряду. До того «волки» на выезде фактически деклассировали «Бохум» (1:5).

    «Вольфсбург» уж точно будет пытаться разжиться очками. «Волкам» не в новинку отбирать очки у признанных грандов немецкого футбола.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.44.

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    На викторию «Вольфсбурга» дают — 5.75, ничья оценена — в 5.25.

    Хозяева сражаются за чемпионский титул, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория дортмундцев?
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