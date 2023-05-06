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    «Аугсбург» — «Унион». Ставки (к. 2.57) и прогноз на Бундеслигу 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Унион»
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    Рани Хедира
    В 31-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» примет «Унион». Встреча состоится 6 мая в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Мая 2023 года
    Аугсбург
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    «Аугсбург»

    «Фуггеры» не побеждают в чемпионате уже 7 туров. В трех из 4 матчей они потерпели поражение. Девятый поединок подряд команда не может сохранит ворота сухими.

    В целом последние результаты боевые. «Лейпциг», «Штутгарт» и «Айнтрахт» сейчас непростые соперники. Так с РБ хозяева устроили перестрелку, в которой выиграли «быки» со счетом 3:2. Но сам факт навязывания борьбы такому оппоненту вызывает уважение к «Аугсбургу».

    Коэффициенты матча Аугсбург — Унион

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    Далее пошли ничьи — и со «Штутгартом», и с «Айнтрахтом». В обоих случаях счет был одинаковым — 1:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аугсбург» набрал 31 очко в 30 матчах турнира. На его счету 8 побед, 15 поражений и 7 ничьих. Он занимает 13-е место.

    «Унион»

    «Унион» проводит свой лучший сезон в Бундеслиге и если ему удастся занять место в зоне Лиги чемпионов, это будет грандиозно. Сейчас клуб идет на 3-м месте в таблице с 56 набранными баллами.

    Берлинцы должны побеждать. Позади идут «Фрайбург» и «Лейпциг». Оба нависают на близком расстоянии, так что победа позволит гостям сохранить третью строчку.

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    • После вылета из Кубка Германии «Унион» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2. Неудачная серия мотивировала команду на улучшение ситуации и вот после была добыта ничья с «Бохумом» (1:1).

    Последние результаты — это победа над гладбахской «Боруссией» (1:0) и нулевая с «Байером».До победы над «жеребятами» «железные» не выигрывали на выезде 6 матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита здесь нет. 3.40 букмекеры дают на «Аугсбург», 2.25 — на «Унион» и 3.35 — на ничью.

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    Матч будет непростым для обеих команд. Судя по результативности прошедших игр, нас ждет очередной низовой поединок. Причем в первом тайме голов не будет вообще.

    В двух прошлых играх «Униона» первый тайм завершился без голов. Рекомендуется взять ставку на тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.57.

    Тотал поединка будет меньше 2. Если команды и забьют, то не больше указанного количества, а тогда сыграет возврат.

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    «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Слабая результативность и низовой исход поединка
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