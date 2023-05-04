«Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю» в рамках 1/2 финала Кубка Турции. Матч пройдет 4 мая, начало — в 20:30 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Истанбул Башакшехир» занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги.

За попадание в призеры стамбульцы уже не поборются. Да и забивает команда относительно немного: 44 мяча в 30 матчах.

В своем последнем поединке команда проявила себя выгодно. На выезде был уверенно обыгран «Гиресунспор» (2:4).

Все прогнозы на футбол

Будет у команды и преимущество в свежести. Минувший тур Суперлиги она пропустила, получив техническую победу за матч со снятым с чемпионата «Хатайспором».

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля может и должен в этом плане сыграть им на руку.

«Анкарагюджю»

Эта команда борется за выживание в элите турецкого футбола. На данный момент «Анкарагюджю» занимает 13 место.

Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 30 поединках пропущено уже 43 мяча.

В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Анкарагюджю» расписал мировую с «Касымпашой» (0:0).

Зато до того команда выиграла в двух матчах кряду. Правда, одна из побед получилась технической: над тем же «Хатайспором».

«Анкарагюджю» наверняка будет действовать с оглядкой на тылы. Гости будут искать свой шанс в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехира» предлагают — 1.97.

На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.40.

Хозяева смотрятся сильнее, к тому же в последние годы регулярно обыгрывают клуб из Анкары .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Победа «Истанбул Башакшехира» в 1 тайме за 2.62.