ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов сезона КХЛ ЦСКА — «Спартак»Финишная прямая РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» в битве за серебро Хамес РодригесБезработный Хамес. Что случилось со звездой ЧМ-2014?!
  • 00:58
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»
  • 00:07
    • «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии
  • 23:54
    • Дубль Эдегора принес «Арсеналу» уверенную победу над «Челси»
  • 22:25
    • Гол Альбы принес «Барселоне» победу над «Осасуной»
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    «Истанбул Башакшехир» — «Анкарагюджю». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок Турции, 4 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Анкарагюджю»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Истанбул Башакшехир»
    «Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Анкарагюджю» в рамках 1/2 финала Кубка Турции. Матч пройдет 4 мая, начало — в 20:30 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Кубок 04 Мая 2023 года
    Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:30 Анкарагюджю Анкарагюджю
  • Турция. Кубок
    •

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Истанбул Башакшехир» занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги.

    За попадание в призеры стамбульцы уже не поборются. Да и забивает команда относительно немного: 44 мяча в 30 матчах.

    В своем последнем поединке команда проявила себя выгодно. На выезде был уверенно обыгран «Гиресунспор» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    Будет у команды и преимущество в свежести. Минувший тур Суперлиги она пропустила, получив техническую победу за матч со снятым с чемпионата «Хатайспором».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля может и должен в этом плане сыграть им на руку.

    «Анкарагюджю»

    Эта команда борется за выживание в элите турецкого футбола. На данный момент «Анкарагюджю» занимает 13 место.

    Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 30 поединках пропущено уже 43 мяча.

  • Бензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего
  • Мадридскому клубу позарез нужно усилить линию атаки летом
  • 28/04/2023

    • В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Анкарагюджю» расписал мировую с «Касымпашой» (0:0).

    Зато до того команда выиграла в двух матчах кряду. Правда, одна из побед получилась технической: над тем же «Хатайспором».

    «Анкарагюджю» наверняка будет действовать с оглядкой на тылы. Гости будут искать свой шанс в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехира» предлагают — 1.97.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.40.

    Хозяева смотрятся сильнее, к тому же в последние годы регулярно обыгрывают клуб из Анкары.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Победа «Истанбул Башакшехира» в 1 тайме за 2.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Салернитана — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сампдория — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Истанбул Башакшехир» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры