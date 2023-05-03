3 мая «Валенсия» примет «Вильярреал» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра состоится на «Месталье» в 20:30 мск. «Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Бэтмены» висят над зоной вылета с 33 очками. «Эспаньол», идущий на 18-й строчке, отстает всего на 2 пункта. В случае поражения хозяева могут опуститься в зону вылета.

В прошлом туре команда прервала свою серию победу, уступив на выезде «Кадису» со счетом 1:2. Это при том, что за два предыдущих матча она пропустила всего раз.

Коэффициенты матча Валенсия — Вильярреал 1X2Новым игрокам 2.853.452.45Бонус$9500

Ранее «Валенсия» обыграла «Эльче» счетом 2:0, а затем победила «Вальядолид» с результатом 2:1. Дома «оранжевые» выиграли 3 из 5 поединков.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Из-за травмы участия в матче не примет Джастин Клюйверт. Также травмированы Андре Маркос и Франсиско Перес.

«Вильярреал»

«Желтые» выиграли 2 матча подряд и закрепились в зоне Лиги Европы. Они находятся на 5-м месте. За прошедшие 32 тура команда набрала 53 очка, одержав 16 побед и 5 раз сыграв вничью.

В последних двух турах «Вильярреал» одержал уверенные победы. Со счетом 4:2 он победил «Эспаньол». С результатом 3:1 коллектив одолел «Сельту».

«Желтая субмарина» провела 6 матчей в апреле, 4 из которых закончились победой. В числе побежденных также «Реал Сосьедад» (2:0) и мадридский «Реал» (3:2).

У гостей травмированы Франсиск Коклен, Хосе Моралес, Кико и Херард Морено.

Прогноз и ставки

Явного фаворита здесь нет — 2.95 на победу «Валенсии» и 2.43 на победу «Вильярреала». Ничья оценена котировкой 3.50.

«Вильярреалу» без разницы, где играть. Он может на выезде победить «Реал», а затем дома проиграть «Вальядолиду». При этом из четырех выездных матчей «желтые» выиграли три.

Им удастся прервать неудачную серию на «Месталье» и наконец-то победить «Валенсию» в ее родных стенах.