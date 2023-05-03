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    «Вильярреал» прервет неудачную серию выступлений на «Месталье»

    «Валенсия» — «Вильярреал». Ставки (к. 2.43) и прогноз на Примеру 3 мая 2023 года

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    Николас Джексон
    3 мая «Валенсия» примет «Вильярреал» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра состоится на «Месталье» в 20:30 мск. «Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Мая 2023 года
    Валенсия
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    •  Валенсия 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Валенсия»

    «Бэтмены» висят над зоной вылета с 33 очками. «Эспаньол», идущий на 18-й строчке, отстает всего на 2 пункта. В случае поражения хозяева могут опуститься в зону вылета.

    В прошлом туре команда прервала свою серию победу, уступив на выезде «Кадису» со счетом 1:2. Это при том, что за два предыдущих матча она пропустила всего раз.

    Коэффициенты матча Валенсия — Вильярреал

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    Ранее «Валенсия» обыграла «Эльче» счетом 2:0, а затем победила «Вальядолид» с результатом 2:1. Дома «оранжевые» выиграли 3 из 5 поединков.

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    Из-за травмы участия в матче не примет Джастин Клюйверт. Также травмированы Андре Маркос и Франсиско Перес.

    «Вильярреал»

    «Желтые» выиграли 2 матча подряд и закрепились в зоне Лиги Европы. Они находятся на 5-м месте. За прошедшие 32 тура команда набрала 53 очка, одержав 16 побед и 5 раз сыграв вничью.

    В последних двух турах «Вильярреал» одержал уверенные победы. Со счетом 4:2 он победил «Эспаньол». С результатом 3:1 коллектив одолел «Сельту».

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    • «Желтая субмарина» провела 6 матчей в апреле, 4 из которых закончились победой. В числе побежденных также «Реал Сосьедад» (2:0) и мадридский «Реал» (3:2).

    У гостей травмированы Франсиск Коклен, Хосе Моралес, Кико и Херард Морено.

    Прогноз и ставки

    Явного фаворита здесь нет — 2.95 на победу «Валенсии» и 2.43 на победу «Вильярреала». Ничья оценена котировкой 3.50.

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    «Вильярреалу» без разницы, где играть. Он может на выезде победить «Реал», а затем дома проиграть «Вальядолиду». При этом из четырех выездных матчей «желтые» выиграли три.

    Им удастся прервать неудачную серию на «Месталье» и наконец-то победить «Валенсию» в ее родных стенах.

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    «Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» прервет неудачную серию выступлений на «Месталье»
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