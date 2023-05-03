«Штутгарт»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Штутгарт» занимает 15 место в турнирной таблице.
От опасной зоны швабы оторвались на минимальное расстояние. Да и всего 6 побед в чемпионате явно говорят о проблемах в команде.
Коэффициенты матча Штутгарт — Айнтрахт Ф
В своем последнем поединке команда проявила себя выгодно. Дома швабы одолели менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).
Матчи с франкфуртцами для команды традиционно складываются сложно. Последняя победа над оппонентом случилась еще 5 лет назад.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля может и должен сыграть на руку в этом плане.
«Айнтрахт»
Эта команда борется за 6 место. На данный момент «Айнтрахт» занимает 9 место, многое упустив весной.
Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 30 поединках Бундеслиги франкфуртцы пропустили 46 мячей.
В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Айнтрахт» расписал мировую с «Аугсбургом» (1:1).
Серия без побед продолжается и составляет уже 4 матча. При этом «Айнтрахт» сильно сбавил в апреле, и выхода из кризиса пока невидно.
«Айнтрахт» постарается сыграть как можно эффективнее в атаке. Состав у гостей крепкий, и пора бы команде прибавлять.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.30.
На викторию «Айнтрахта» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.
«Айнтрахт»
Наш прогноз — Проход «Айнтрахта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Айнтрахта» Фр за 3.00.