ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ Рики Симон и Сонг ЯдонгЯдонг нокаутировал Симона, Боральо выиграл четвертый бой кряду. Обзор карда UFC Vegas 72 «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
    Все новости спорта

    Швабам не видать финала

    «Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Германии, 3 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серу Гирасси
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 21:45 мск. «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 03 Мая 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Штутгарт»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Штутгарт» занимает 15 место в турнирной таблице.

    От опасной зоны швабы оторвались на минимальное расстояние. Да и всего 6 побед в чемпионате явно говорят о проблемах в команде.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Айнтрахт Ф

    1X2Новым игрокам
  • 2.353.453.00Бонус$9500
    •

    В своем последнем поединке команда проявила себя выгодно. Дома швабы одолели менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с франкфуртцами для команды традиционно складываются сложно. Последняя победа над оппонентом случилась еще 5 лет назад.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля может и должен сыграть на руку в этом плане.

    «Айнтрахт»

    Эта команда борется за 6 место. На данный момент «Айнтрахт» занимает 9 место, многое упустив весной.

    Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 30 поединках Бундеслиги франкфуртцы пропустили 46 мячей.

  • Беллингем, Рейна, Ройс и еще 10 игроков, которые могут покинуть «Боруссию» этим летом
  • Похоже, в Дортмунде намечается кадровая революция
  • 26/04/2023

    • В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Айнтрахт» расписал мировую с «Аугсбургом» (1:1).

    Серия без побед продолжается и составляет уже 4 матча. При этом «Айнтрахт» сильно сбавил в апреле, и выхода из кризиса пока невидно.

    «Айнтрахт» постарается сыграть как можно эффективнее в атаке. Состав у гостей крепкий, и пора бы команде прибавлять.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.30.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Айнтрахта» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

    «Айнтрахт» исторически успешно противостоит швабам, которые к тому же больше думают о сохранении прописки в Бундеслиге, чем о Кубке.

    Наш прогноз — Проход «Айнтрахта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Айнтрахта» Фр за 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Энди Маррей — Гаэль Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Аслан Карацев — Даниил Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бенуа Пэр — Давид Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чорич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Легия — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ширак — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Судува — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Швабам не видать финала
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры