«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 21:45 мск. «Штутгарт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Штутгарт» занимает 15 место в турнирной таблице.

От опасной зоны швабы оторвались на минимальное расстояние. Да и всего 6 побед в чемпионате явно говорят о проблемах в команде.

Коэффициенты матча Штутгарт — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.353.453.00Бонус$9500

В своем последнем поединке команда проявила себя выгодно. Дома швабы одолели менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с франкфуртцами для команды традиционно складываются сложно. Последняя победа над оппонентом случилась еще 5 лет назад.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля может и должен сыграть на руку в этом плане.

«Айнтрахт»

Эта команда борется за 6 место. На данный момент «Айнтрахт» занимает 9 место, многое упустив весной.

Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 30 поединках Бундеслиги франкфуртцы пропустили 46 мячей.

В своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Дома «Айнтрахт» расписал мировую с «Аугсбургом» (1:1).

Серия без побед продолжается и составляет уже 4 матча. При этом «Айнтрахт» сильно сбавил в апреле, и выхода из кризиса пока невидно.

«Айнтрахт» постарается сыграть как можно эффективнее в атаке. Состав у гостей крепкий, и пора бы команде прибавлять.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.30.

На викторию «Айнтрахта» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

«Айнтрахт» исторически успешно противостоит швабам , которые к тому же больше думают о сохранении прописки в Бундеслиге, чем о Кубке.

Наш прогноз — Проход «Айнтрахта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Айнтрахта» Фр за 3.00.