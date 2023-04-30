«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:30 мск. «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Вольфсбург» занимает 8 место в турнирной таблице.

От еврокубковой зоны «волки» отстают на 4 очка. Вот только со стабильностью результатов у команды полный швах.

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В своем последнем поединке команда проявила себя великолепно. На выезде «Вольфсбург» учинил разгром «Бохуму» (1:5).

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Ко всем проблемам, добавились еще и кадровые. Ряд важных исполнителей пропустят отчетный поединок.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. В двух последних очных встречах с «Майнцем» «волки» выиграли с общим счетом 8:0.

«Майнц»

Эта команда вновь избавила себя от сражения за выживание. Более того, «Майнц» занимает 7 место и претендует на попадание в еврокубки.

Главным бичом команды является не самая мощная атака. В 29 поединках игроки «Майнца» настреляли всего 49 мячей.

В своем предыдущем поединке команда преподнесла сюрприз. Дома была бита сама «Бавария» (3:1).

Серия без поражений продолжается и составляет уже без малого 3 месяца. При этом «Майнц» зачастил с ничьими.

«Майнц» постарается дать бой неудобному для себя оппоненту. Да и в кадровом плане у гостей относительный штиль.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.20.

На викторию «Майнца» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

«Волки» в последнее время весьма успешно противостоят «Майнцу» , и явно воспользуются фактором своего поля.

Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.