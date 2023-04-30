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    «Волки» загрызут «Майнц»

    «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Майнц»
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    Патрик Виммер
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:30 мск. «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 18:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Вольфсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Вольфсбург» занимает 8 место в турнирной таблице.

    От еврокубковой зоны «волки» отстают на 4 очка. Вот только со стабильностью результатов у команды полный швах.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Майнц

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    В своем последнем поединке команда проявила себя великолепно. На выезде «Вольфсбург» учинил разгром «Бохуму» (1:5).

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    Ко всем проблемам, добавились еще и кадровые. Ряд важных исполнителей пропустят отчетный поединок.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. В двух последних очных встречах с «Майнцем» «волки» выиграли с общим счетом 8:0.

    «Майнц»

    Эта команда вновь избавила себя от сражения за выживание. Более того, «Майнц» занимает 7 место и претендует на попадание в еврокубки.

    Главным бичом команды является не самая мощная атака. В 29 поединках игроки «Майнца» настреляли всего 49 мячей.

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    • В своем предыдущем поединке команда преподнесла сюрприз. Дома была бита сама «Бавария» (3:1).

    Серия без поражений продолжается и составляет уже без малого 3 месяца. При этом «Майнц» зачастил с ничьими.

    «Майнц» постарается дать бой неудобному для себя оппоненту. Да и в кадровом плане у гостей относительный штиль.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Майнца» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

    «Волки» в последнее время весьма успешно противостоят «Майнцу», и явно воспользуются фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут «Майнц»
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