«Вольфсбург»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Вольфсбург» занимает 8 место в турнирной таблице.
От еврокубковой зоны «волки» отстают на 4 очка. Вот только со стабильностью результатов у команды полный швах.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Майнц
В своем последнем поединке команда проявила себя великолепно. На выезде «Вольфсбург» учинил разгром «Бохуму» (1:5).
Ко всем проблемам, добавились еще и кадровые. Ряд важных исполнителей пропустят отчетный поединок.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. В двух последних очных встречах с «Майнцем» «волки» выиграли с общим счетом 8:0.
«Майнц»
Эта команда вновь избавила себя от сражения за выживание. Более того, «Майнц» занимает 7 место и претендует на попадание в еврокубки.
Главным бичом команды является не самая мощная атака. В 29 поединках игроки «Майнца» настреляли всего 49 мячей.
В своем предыдущем поединке команда преподнесла сюрприз. Дома была бита сама «Бавария» (3:1).
Серия без поражений продолжается и составляет уже без малого 3 месяца. При этом «Майнц» зачастил с ничьими.
«Майнц» постарается дать бой неудобному для себя оппоненту. Да и в кадровом плане у гостей относительный штиль.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.20.
На викторию «Майнца» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.