В субботу, 29 апреля, в поединке 30-го тура Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет «Фрайбург». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 16:30 по мск. «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Команда уже практически обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в 10 очков от зоны плей-офф за выживание дают ей хорошие шансы сохранить прописку в элите.

В 29 матчах «Кельн» выиграл только восемь раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 40 голов.

Коэффициенты матча Кёльн — Фрайбург 1X2Новым игрокам 2.453.352.95Фрибет$40

Минувший тур Бундеслиги принес клубу сразу три очка. На выезде ему удалось взять верх над «Хоффенхаймом» (3:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, поэтому способен отобрать очки у фаворита.

«Фрайбург»

Команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает четвертое место в турнирной таблице.

Хозяева поля сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Правда, атака явно не блещет: всего 45 голов в 28 матчах.

Зато от них было много голов в минувшем туре, где удалось взять три очка. На своем поле клуб разгромил одного из аутсайдеров «Шальке» (4:0).

В предыдущих шести поединках во всех турнирах коллектив потерпели лишь одно поражение и выиграл трижды в четырех последних матчах, поэтому способен увезти три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,01, ничья — в 3,37.

Гости выиграли три из четырех последних матчей, и, в отличие от соперника, имеет четкую турнирную мотивацию.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет за 3,01.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.