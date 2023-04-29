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    Удержится ли «Фрайбург» в зоне Лиги чемпионов?

    «Кельн» — «Фрайбург». Ставка (к. 3.01) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Фрайбург»
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    «Фрайбург» занимает 4-е место
    В субботу, 29 апреля, в поединке 30-го тура Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет «Фрайбург». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 16:30 по мск. «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Апреля 2023 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Фрайбург Фрайбург
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    «Кельн»

    Команда уже практически обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в 10 очков от зоны плей-офф за выживание дают ей хорошие шансы сохранить прописку в элите.

    В 29 матчах «Кельн» выиграл только восемь раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 40 голов.

    Коэффициенты матча Кёльн — Фрайбург

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    Минувший тур Бундеслиги принес клубу сразу три очка. На выезде ему удалось взять верх над «Хоффенхаймом» (3:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, поэтому способен отобрать очки у фаворита.

    «Фрайбург»

    Команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Хозяева поля сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Правда, атака явно не блещет: всего 45 голов в 28 матчах.

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    • Зато от них было много голов в минувшем туре, где удалось взять три очка. На своем поле клуб разгромил одного из аутсайдеров «Шальке» (4:0).

    В предыдущих шести поединках во всех турнирах коллектив потерпели лишь одно поражение и выиграл трижды в четырех последних матчах, поэтому способен увезти три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,01, ничья — в 3,37.

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    Гости выиграли три из четырех последних матчей, и, в отличие от соперника, имеет четкую турнирную мотивацию.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет за 3,01.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (3.01), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Фрайбург» в зоне Лиги чемпионов?
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