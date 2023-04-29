«Кельн»
Команда уже практически обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в 10 очков от зоны плей-офф за выживание дают ей хорошие шансы сохранить прописку в элите.
В 29 матчах «Кельн» выиграл только восемь раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 40 голов.
Коэффициенты матча Кёльн — Фрайбург
Минувший тур Бундеслиги принес клубу сразу три очка. На выезде ему удалось взять верх над «Хоффенхаймом» (3:1).
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, поэтому способен отобрать очки у фаворита.
«Фрайбург»
Команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Хозяева поля сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Правда, атака явно не блещет: всего 45 голов в 28 матчах.
Зато от них было много голов в минувшем туре, где удалось взять три очка. На своем поле клуб разгромил одного из аутсайдеров «Шальке» (4:0).
В предыдущих шести поединках во всех турнирах коллектив потерпели лишь одно поражение и выиграл трижды в четырех последних матчах, поэтому способен увезти три очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,01, ничья — в 3,37.
Гости выиграли три из четырех последних матчей, и, в отличие от соперника, имеет четкую турнирную мотивацию.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет за 3,01.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.