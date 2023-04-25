«Вулверхэмптон»
Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета.
Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 32 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 27 раз.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
В минувшем туре клуб остался без очков. На выезде ему не удалось избежать поражения в игре с конкурентом «Лестером» (1:2).
Данная неудача прервала серию из трех поединков кряду без поражений при двух победах и одной ничьей, поэтому вполне способен взять три пункта.
«Кристал Пэлас»
Команда занимает 12-ю позицию с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» уже имеет невысокий риск спуститься к зоне вылета, ведь отрыв составляет 9 очков.
Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.
Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и вернуться к победам.
В предыдущих четырех поединках он ни разу не проиграл, но в прошлой игре прервалась его победная серия из трех побед кряду, поэтому гости вполне способны снова потерять очки.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 2,28. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 3,40, ничья — в 3,26.
Хозяева выиграли два последних из трех последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 2,28.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,03, ведь в четырех из шести последних матчах хозяев забивали оба соперника.