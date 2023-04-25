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    Прервет ли «Вулверхэмптон» беспроигрышную серию «Пэлас»?

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Англии 25 апреля 2023 года

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    «Вулверхэмптон» — фаворит матча
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 21:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Апреля 2023 года
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    «Вулверхэмптон»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

    Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 32 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 27 раз.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Кристал Пэлас

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    В минувшем туре клуб остался без очков. На выезде ему не удалось избежать поражения в игре с конкурентом «Лестером» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Данная неудача прервала серию из трех поединков кряду без поражений при двух победах и одной ничьей, поэтому вполне способен взять три пункта.

    «Кристал Пэлас»

    Команда занимает 12-ю позицию с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» уже имеет невысокий риск спуститься к зоне вылета, ведь отрыв составляет 9 очков.

    Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.

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    • Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и вернуться к победам.

    В предыдущих четырех поединках он ни разу не проиграл, но в прошлой игре прервалась его победная серия из трех побед кряду, поэтому гости вполне способны снова потерять очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 2,28. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 3,40, ничья — в 3,26.

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    Хозяева выиграли два последних из трех последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 2,28.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,03, ведь в четырех из шести последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Вулверхэмптон» беспроигрышную серию «Пэлас»?
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