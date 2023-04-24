«АЗ Алкмаар» (до 19 лет)
Эта команда нынешний сезон проводит отлично. «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) уже вышел в финал плей-офф Молодежной Лиги чемпионов, что можно считать явным успехом.
«АЗ Алкмаар» (до 19 лет) по ходу турнира обыграл сверстников из «Реала» (4:0). До того голландцы оставили ни с чем еще и молодую «Барселону» (0:3).
Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Валвейк
В предыдущем своем поединке «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) добыл победу лишь в серии послематчевых пенальти. Таким образом был пройден лиссабонский «Спортинг».
Блестяще проявляет себя Мекс Мердинк. 19-летний форвард настрелял уже 7 мячей в турнире, и останавливаться явно не собирается.
Молодые голландцы явно намерены идти в атаку с первых минут встречи. Наверняка команда быстро добьется своего.
«Хайдук» (до 19 лет)
«Хайдук» (до 19 лет) нынешний сезон также проводит многообещающе. Хорваты также квалифицировались в финал плей-офф.
По ходу турнира клуб из Сплита выбил из розыгрыша сверстников из донецкого «Шахтера», «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».
В своем последнем поединке «Хайдук» (до 19 лет) расправился с молодежью «Милана» (3:1). Так что никто не назовет взлет хорватов такой уж сенсацией.
«Хайдук» (до 19 лет) неплохо атакует. Особенно выделяется Йере Врчич, отличившийся 5 голами в текущем турнире.
В этой встрече гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Для молодых хорватов нет авторитетов, да и амбиций у команды море.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «АЗ Алкмаара» (до 19 лет) предлагают — 1.60.
На викторию «Хайдука» (до 19 лет) дают — 4.84, ничья оценена — в 4.68.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 4.12.