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    «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) — «Хайдук» (до 19 лет). Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Молодежная Лига чемпионов, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) — «Хайдук» (до 19 лет)
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    «Хайдук» (до 19 лет)
    «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) сыграет на своем поле с «Хайдуком» (до 19 лет) в рамках финала плей-офф Молодежной Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:00 мск. «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) — «Хайдук» (до 19 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 23 Апреля 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 21:00 Валвейк Валвейк
  • Валвейк
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    «АЗ Алкмаар» (до 19 лет)

    Эта команда нынешний сезон проводит отлично. «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) уже вышел в финал плей-офф Молодежной Лиги чемпионов, что можно считать явным успехом.

    «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) по ходу турнира обыграл сверстников из «Реала» (4:0). До того голландцы оставили ни с чем еще и молодую «Барселону» (0:3).

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Валвейк

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  • 1.375.107.90Фрибет$40
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    В предыдущем своем поединке «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) добыл победу лишь в серии послематчевых пенальти. Таким образом был пройден лиссабонский «Спортинг».

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    Блестяще проявляет себя Мекс Мердинк. 19-летний форвард настрелял уже 7 мячей в турнире, и останавливаться явно не собирается.

    Молодые голландцы явно намерены идти в атаку с первых минут встречи. Наверняка команда быстро добьется своего.

    «Хайдук» (до 19 лет)

    «Хайдук» (до 19 лет) нынешний сезон также проводит многообещающе. Хорваты также квалифицировались в финал плей-офф.

    По ходу турнира клуб из Сплита выбил из розыгрыша сверстников из донецкого «Шахтера», «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».

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  • 21/04/2023

    • В своем последнем поединке «Хайдук» (до 19 лет) расправился с молодежью «Милана» (3:1). Так что никто не назовет взлет хорватов такой уж сенсацией.

    «Хайдук» (до 19 лет) неплохо атакует. Особенно выделяется Йере Врчич, отличившийся 5 голами в текущем турнире.

    В этой встрече гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Для молодых хорватов нет авторитетов, да и амбиций у команды море.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «АЗ Алкмаара» (до 19 лет) предлагают — 1.60.

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    На викторию «Хайдука» (до 19 лет) дают — 4.84, ничья оценена — в 4.68.

    Обе команды отличаются сильной атакой, что и постараются продемонстрировать в очередной раз.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 4.12.

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    «АЗ Алкмаар» (до 19 лет) — «Хайдук» (до 19 лет): прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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