«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 19:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Коллектив из Сан-Себастьяна продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «королевскому клубу» удается это сделать. Он занимает четвертое место в турнирной таблице по итогам 29 туров.

В активе «бело-голубых» 51 очко. До «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», которые занимают позиции с первой по третью, уже не добраться, а вот удержать четвертую строчку по силам. На три пункта отстает «Бетис» и на четыре «Вильярреал».

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«Реал Сосьедад» недавно вылетел из Лиги Европы, уступив римской «Роме», поэтому сейчас продолжает борьбу лишь в испанском первенстве. Разница забитых и пропущенных мячей у команды — 37:28.

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В последней игре подопечные Иманоля Альгуасиля проиграли «Атлетику» из Бильбао (0:2), а до этого переиграли «Хетафе» (2:0). Перед этим было поражение от «Вильярреала» (0:2) и победа над «Эльче» (2:0).

«Райо Вальекано»

«Пчелы» в текущем сезоне являются крепким середняком чемпионата Испании. В настоящий момент мадридская команда занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе коллектива из столицы Испании 40 очков.

«Райо Вальекано» на семь пунктов отстают от еврокубковой зоны, от шестой позиции, которую занимает «Вильярреал». Вылет команде не грозит, поэтому она может попытаться замахнуться на топ-6.

Из Кубка Испании подопечные Андони Ираолы вылетели уже давно, поэтому могут полностью сконцентрировать на испанской Примере. За 29 матчей команда забила 35 мячей, а пропустила — 34.

В последней игре «Райо Вальекано» победил «Осасуна» (2:1), а до этого команда не могла победить на протяжении восьми матчей, пять раз сыграв вничью и трижды уступив соперникам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают считают фаворитом хозяев поля. На победу «Реала Сосьедад» предлагают поставить за 1.67.

На викторию «Райо Вальекано» дают 6.10, ничья оценена в 3.65.

Наши ставка и прогноз — ничья, поскольку встречаются примерно равные команды.

Также поставим на то, что в этом матче будет забито меньше трех мячей.