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    «Хоффенхайм» приструнит «козлов»

    «Хоффенхайм» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 22 апреля 2023 года

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    Андрей Крамарич
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Апреля 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Кёльн Кёльн
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    «Хоффенхайм»

    Эта команда в нынешнем сезоне активно борется за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Правда, сейчас «Хоффенхайм» поднялся на 13 место.

    Вот только 15 поражений в 28 матчах — явно многовато. Да и отрыв от опасной зоны пока не столь комфортный — 5 очков.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Кёльн

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    В минувшем туре команда добыла важнейший балл. На выезде «Хоффенхайм» не дал себя обыграть «Баварии» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Хоффенхайм» до того добыл 3 победы подряд. Так что в морально-психологическом плане у команды полный ажур.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Есть все шансы почти обезопасить себя от вылета.

    «Кельн»

    Эта команда также еще не обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице едва ли можно считать успешной диспозицией.

    В 28 матчах «Кельн» выиграл только 7 раз. Да и забивают «козлы» с заметным скрипом: всего 38 голов.

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    • Минувший тур Бундеслиги принес команда один балл. Дома «Кельн» не смог переиграть «Майнц» (1:1).

    Матчи с «Хоффенхаймом» для команды проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.

    «Кельн» крайне нестабилен, и это — главная проблема команды. Правда, «козлы» не проигрывают вот уже месяц.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Кельна» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.50.

    «Хоффенхайм» традиционно успешно противостоит «козлам», и явно понесется в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.75.

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    «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» приструнит «козлов»
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