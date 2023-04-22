«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Эта команда в нынешнем сезоне активно борется за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Правда, сейчас «Хоффенхайм» поднялся на 13 место.

Вот только 15 поражений в 28 матчах — явно многовато. Да и отрыв от опасной зоны пока не столь комфортный — 5 очков.

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В минувшем туре команда добыла важнейший балл. На выезде «Хоффенхайм» не дал себя обыграть «Баварии» (1:1).

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«Хоффенхайм» до того добыл 3 победы подряд. Так что в морально-психологическом плане у команды полный ажур.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Есть все шансы почти обезопасить себя от вылета.

«Кельн»

Эта команда также еще не обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице едва ли можно считать успешной диспозицией.

В 28 матчах «Кельн» выиграл только 7 раз. Да и забивают «козлы» с заметным скрипом: всего 38 голов.

Минувший тур Бундеслиги принес команда один балл. Дома «Кельн» не смог переиграть «Майнц» (1:1).

Матчи с «Хоффенхаймом» для команды проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.

«Кельн» крайне нестабилен, и это — главная проблема команды. Правда, «козлы» не проигрывают вот уже месяц.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.20.

На викторию «Кельна» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.50.

«Хоффенхайм» традиционно успешно противостоит «козлам» , и явно понесется в атаку с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.75.