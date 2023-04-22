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    «Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, АПЛ, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Астон Вилла»
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    Филипе Коутиньо
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Брентфорд»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брентфорд» находится на 9 месте.

    Лондонцы отличаются своим миролюбием. В 31 поединке АПЛ команда сыграла вничью уже 13 раз.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Астон Вилла

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    В минувшем туре «Брентфорд» разочаровал результатом. На выезде команда по всем статьям уступила «Вулверхэмптону» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно два при одной неудаче.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Серия из трех поражений кряду явно подстегивает игроков.

    «Астон Вилла»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. На текущий момент «Астон Вилла» находится на 6 месте в турнирной таблице.

    Отрыв от еврокубковой 5 позиции составляет 3 очка. Да и по игре «вилланы» смотрятся очень даже симпатично.

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    • Минувший тур чемпионата принес команде яркую викторию. Дома вилланы разгромили сильный «Ньюкасл» (3:0).

    Эта победа стала для бирмингемского клуба уже пятой кряду. А вот не проигрывает «Астон Вилла» уже 2 месяца.

    Вилланы явно едут в Лондон за победой. Сейчас бирмингемцы на ходу, что и должны продемонстрировать в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.25.

    Вилланы смотрятся весьма выгодно, и уж точно постараются продолжить свою победную серию.

    Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Брентфорд» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Продолжат ли вилланы свой победный сериал?
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