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    «Эйбар» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 5.00) на футбол, чемпионат Испании, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Сарагоса»
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    «Эйбар»
    В рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет с «Сарагосой». Поединок состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Апреля 2023 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 22:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    После 36 проведенных туров «Эйбар» с 65 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на три пункта.

    «Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем выиграли пять встреч подряд, причем в четырех из них они оставили свои ворота на замке.

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    В четырех же последних своих проведенных поединках коллектив победит не может. Сперва в этом отрезке он трижды сыграл вничью, а в минувшем туре потерпел гостевое фиаско от «Альбасете» 1:3.

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    На своей территории «Эйбар» выступает сильно и проиграл только один поединок из 18 проведенных при 11 победных результатах и шести мировых исходах.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 36 проведенных туров находится в середине турнирной таблицы Сегунды. У команды на счету 47 пунктов и десятая позиция. Отставание от зоны плей-офф восемь баллов.

    Вот уже как восемь туров арагонцы не знают горечи поражений. Правда, в этом отрезке они смогли добиться лишь трех виктории и пять встреч свели вничью.

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    • В двух своих последних проведенных играх коллектив добился домашних викторий, поочередно обыграв 1:0 «Гранаду» и сантендерский «Расинг» 4:1. Перед этим же было три мировых подряд.

    В отрезке последних шести гостевых игр в рамках Сегунды «Сарагоса» победила лишь раз, дважды еще она терпела фиаско и три поединка завершила вничью.

    В первом круге на поле «Сарагосы» эти команды расписали мировую со счетом 0:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.20.

    После ряда неудач лидер первенства на своем поле должен приложить максимум усилий для прерывания безвыигрышной серии.

    Но в то же время не ждем от хозяев уверенной виктории и ждем, что все в этом матче решит один забитый мяч.

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    «Эйбар» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Лидер первенства прервет безвыигрышную серию
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