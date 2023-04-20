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    США — Мексика. Прогноз, ставка (к. 3.18) на футбол, товарищеский матч, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на США — Мексика
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    Сборная США
    В ночь на 20 апреля сборная США на своем поле сыграет против национальной команды Мексики в товарищеском поединке. Начало встречи намечено на 05:00 по мск. США — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 20 Апреля 2023 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 05:00 Мексика Мексика
  • Мехико
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    США

    Сборная США принимала участие на чемпионате мира 2022 года, который прошел в начале зимы в Катаре, где смогла выйти из группы со второго места, набрав пять баллов.

    Американцы сперва сыграли вничью 1:1 с Уэльсом и 0:0 с Англией, а в заключительной игре своего квартета обыграли 1:0 Иран, но на первом этапе плей-офф проиграли Нидерландам 1:3.

    Коэффициенты матча США — Мексика

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    После мундиаля уже в новом году в январе месяце янки провели два спарринга, потерпев в них фиаско от сборной Сербии 1:2 и расписав мировую с командой Колумбии 0:0.

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    В марте «звездно-полосатые» отыграли два матча в континентальном розыгрыше Лиги наций, выиграв у Гренады 7:1 и Сальвадора 1:0, и с первого места вышли в финальную часть турнира.

    Мексика

    Национальная команда Мексики также приняла участие в ЧМ-2022 в Катаре, но не смогла выйти в плей-офф, заняв с четырьмя очками третье место.

    Начали турнир мексиканцы с ничьей против Польши 0:0, затем уступили будущим победителем мундиаля Аргентине 0:2, а в заключительном туре переиграли 2:1 Саудовскую Аравию.

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    • «Трехцветные» после мирового форума товарищеских игр не проводили, но отыграли также две игры местной Лиги наций, где одолели 2:0 Суринам и поделили очки с Ямайкой 2:2, и то же вышли в финальную часть.

    За последние пять очных встреч этих сборных они по разу обыграли друг друга, а остальные три поединка в основное время завершились вничью. Причем только в двух случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу США предлагают — 2.55.

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    На викторию Мексики дают — 2.85, ничья оценена — в 3.18.

    Так как зачастую игры между этими соперниками проходят в упорной борьбе и часто завершаются вничью в последнее время, то именно мирового результата мы и ждем от данного противостояния.

    Также, учитывая статистику последних очных игр этих команд, рекомендуем еще ставить на крайне низовой исход.

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    США — Мексика: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. Оппоненты сильнейшего не выявят
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