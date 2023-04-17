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    «Пюник» добудет три очка

    «Пюник» — «Алашкерт». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, чемпионат Армении, 17 апреля 2023 года

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    «Пюник»
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 27-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:00 мск. «Пюник» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 17 Апреля 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 18:00 Алашкерт Алашкерт
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    «Пюник»

    Эта команда проводит нынешний чемпионат не столь успешно. «Пюник» набрал 55 очков, находясь лишь на 3 месте в турнирной таблице.

    Зато оборона команды представляет из себя надежные тылы. В 26 матчах в воротах «Пюника» побывало всего 18 мячей.

    В минувшем туре команда разжилась 3 очками. На выезде «Пюник» уверенно одолел лидера чемпионата «Урарту» (1:3).

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    Более того, последнее поражение команды случилось еще в прошлом календарном году. Причем тогда «Пюник» уступил… тому же «Урарту» (0:3).

    Матчи с «Алашкертом» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков «Пюник» выиграл четырежды при одном паритете.

    «Алашкерт»

    Эта команда выступает вполне прилично. «Алашкерт» находится на 4 месте в турнирной таблице с 45 очками в активе.

    Главным бичом команды являются тылы. В 26 турах в воротах «Алашкерта» побывало уже 28 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Алашкерт» дома нанес поражение идущему в таблице следом «Вану» (3:1).

    До того «Алашкерт» минимально уступил «Урарту». Да и вообще, у команды не особо складывается не так, чтобы очень.

    Гости наверняка постараются сыграть на контратаках. Правда, по игре «Алашкерт» выглядит явно слабее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Алашкерта» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.76.

    «Пюник» выглядит явно монолитнее нестабильного оппонента, и наверняка пойдет в атаку с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Пюника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Победа «Пюника» в 1 тайме за 2.84.

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    «Пюник» — «Алашкерт»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» добудет три очка
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