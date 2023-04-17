«Пюник» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 27-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:00 мск. «Пюник» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Эта команда проводит нынешний чемпионат не столь успешно. «Пюник» набрал 55 очков, находясь лишь на 3 месте в турнирной таблице.

Зато оборона команды представляет из себя надежные тылы. В 26 матчах в воротах «Пюника» побывало всего 18 мячей.

В минувшем туре команда разжилась 3 очками. На выезде «Пюник» уверенно одолел лидера чемпионата «Урарту» (1:3).

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Более того, последнее поражение команды случилось еще в прошлом календарном году. Причем тогда «Пюник» уступил… тому же «Урарту» (0:3).

Матчи с «Алашкертом» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних поединков «Пюник» выиграл четырежды при одном паритете.

«Алашкерт»

Эта команда выступает вполне прилично. «Алашкерт» находится на 4 месте в турнирной таблице с 45 очками в активе.

Главным бичом команды являются тылы. В 26 турах в воротах «Алашкерта» побывало уже 28 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Алашкерт» дома нанес поражение идущему в таблице следом «Вану» (3:1).

До того «Алашкерт» минимально уступил «Урарту». Да и вообще, у команды не особо складывается не так, чтобы очень.

Гости наверняка постараются сыграть на контратаках. Правда, по игре «Алашкерт» выглядит явно слабее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 2.19.

На викторию «Алашкерта» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.76.

«Пюник» выглядит явно монолитнее нестабильного оппонента , и наверняка пойдет в атаку с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Пюника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Победа «Пюника» в 1 тайме за 2.84.