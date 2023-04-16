«Атлетико» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:30 мск. «Атлетико» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма неплохо. «Матрасники» находятся на 3 месте, отставая от земляков из «Реала» на 2 очка.

А вот оборона мадридцев смотрится монолитно. В 28 поединках в воротах команды Диего Симеоне побывало всего 20 мячей.

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В минувшем туре Примеры команда добыла три важнейших балла. На выезде «Атлетико» одолел «Райо Вальекано» (1:2).

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Причем эта победа стала для мадридцев уже пятой кряду. Так что «Атлетико» в этом поединке постарается продлить приятную для себя серию.

Вот только без кадровых потерь не обходится: травмирован Мемфис Депай. Зато в обойме лидеры команды Антуан Гризманн и Альваро Мората.

«Альмерия»

Эта команда борется за сохранение прописки в Примере. Сейчас «Альмерия» выбралась из опасной зоны на 16 строчку в таблице.

Главной бедой команды являются ненадежные тылы. В 28 поединках Примеры оборона «Альмерии» дала результативный сбой уже 48 раз.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Альмерия» добыла стратегически важную викторию над «Валенсией» (2:1).

До того команда добыла один балл в Виго (2:2). Правда, и «Кадис» обыграть не удалось — ничья 1:1.

«Альмерия» наверняка сыграет вторым номером. Гости наверняка постараются зацепиться хотя бы за ничейный результат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.22.

На викторию «Альмерии» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.50.

Мадридцы явно намерены до конца бороться за 2 место, а значит, будут активно атаковать с первой и до последней минуты матча .

Наш прогноз — Фора «Атлетико» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.