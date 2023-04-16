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    «Матрасники» разгромят «Альмерию»

    «Атлетико» — «Альмерия». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Примера, 16 апреля 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:30 мск. «Атлетико» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Апреля 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 19:30 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Атлетико»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма неплохо. «Матрасники» находятся на 3 месте, отставая от земляков из «Реала» на 2 очка.

    А вот оборона мадридцев смотрится монолитно. В 28 поединках в воротах команды Диего Симеоне побывало всего 20 мячей.

    Коэффициенты матча Атлетико — Альмерия

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    В минувшем туре Примеры команда добыла три важнейших балла. На выезде «Атлетико» одолел «Райо Вальекано» (1:2).

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    Причем эта победа стала для мадридцев уже пятой кряду. Так что «Атлетико» в этом поединке постарается продлить приятную для себя серию.

    Вот только без кадровых потерь не обходится: травмирован Мемфис Депай. Зато в обойме лидеры команды Антуан Гризманн и Альваро Мората.

    «Альмерия»

    Эта команда борется за сохранение прописки в Примере. Сейчас «Альмерия» выбралась из опасной зоны на 16 строчку в таблице.

    Главной бедой команды являются ненадежные тылы. В 28 поединках Примеры оборона «Альмерии» дала результативный сбой уже 48 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Альмерия» добыла стратегически важную викторию над «Валенсией» (2:1).

    До того команда добыла один балл в Виго (2:2). Правда, и «Кадис» обыграть не удалось — ничья 1:1.

    «Альмерия» наверняка сыграет вторым номером. Гости наверняка постараются зацепиться хотя бы за ничейный результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Альмерии» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.50.

    Мадридцы явно намерены до конца бороться за 2 место, а значит, будут активно атаковать с первой и до последней минуты матча.

    Наш прогноз — Фора «Атлетико» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Атлетико» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» разгромят «Альмерию»
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