«Атлетико»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма неплохо. «Матрасники» находятся на 3 месте, отставая от земляков из «Реала» на 2 очка.
А вот оборона мадридцев смотрится монолитно. В 28 поединках в воротах команды Диего Симеоне побывало всего 20 мячей.
Коэффициенты матча Атлетико — Альмерия
В минувшем туре Примеры команда добыла три важнейших балла. На выезде «Атлетико» одолел «Райо Вальекано» (1:2).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Причем эта победа стала для мадридцев уже пятой кряду. Так что «Атлетико» в этом поединке постарается продлить приятную для себя серию.
Вот только без кадровых потерь не обходится: травмирован Мемфис Депай. Зато в обойме лидеры команды Антуан Гризманн и Альваро Мората.
«Альмерия»
Эта команда борется за сохранение прописки в Примере. Сейчас «Альмерия» выбралась из опасной зоны на 16 строчку в таблице.
Главной бедой команды являются ненадежные тылы. В 28 поединках Примеры оборона «Альмерии» дала результативный сбой уже 48 раз.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Альмерия» добыла стратегически важную викторию над «Валенсией» (2:1).
До того команда добыла один балл в Виго (2:2). Правда, и «Кадис» обыграть не удалось — ничья 1:1.
«Альмерия» наверняка сыграет вторым номером. Гости наверняка постараются зацепиться хотя бы за ничейный результат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.22.
На викторию «Альмерии» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.50.
Мадридцы явно намерены до конца бороться за 2 место, а значит,
Наш прогноз — Фора «Атлетико» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.