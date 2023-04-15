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    «Рубин» одержит первую победу под руководством Рахимова

    «Рубин» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Первая лига, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Шинник»
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    «Рубин»
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Апреля 2023 года
    Рубин
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    •  Рубин 16:00 Шинник Шинник
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    «Рубин»

    Команда проводит хороший сезон, являясь один из главных претендентов на выход в Премьер-лигу. «Рубин» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 47-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что следом располагается «Алания», которая отстает от казанцев лишь на два балла. С каждым матчем сохранение 2-й позиции в Первой лиги вызывает все больше вопросов.

    Коэффициенты матча Рубин — Шинник

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    Команда сыграет первый матч под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. Руководство было недовольно результатами в последних матчах и решило уволить Юрия Уткульбаева.

    Прогнозы на ФНЛ

    И действительно, за последние 5 матчей «Рубин» четыре раза сыграл вничью и лишь однажды победил. Команда упускала очки даже с аутсайдерами турнира — как пример матч с «Велесом» (1:1).

    «Рубин» проиграл лишь один матч на своем поле в нынешнем сезоне, команда встретится с «Шинником», у которого уже нет турнирных задач. У казанцев есть все шансы придти в свою привычную форму и набрать 3 очка.

    «Шинник»

    Команда имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф Первой лиги. «Шинник» занимает 7-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 4-й строчки на 8 баллов.

    Команда пропустила 30 голов за 26 матчей в нынешнем сезоне и 31 раз забила. К тому же, в последних турах «Шинник» стабильно набирает очки. За последние 5 матчей команда проиграла лишь «Кубани» (0:2), одержала две победы и столько же раз сыграла вничью.

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    • Стоит отметить, что в одном из последних матчей «Шинник» выглядел очень мощно. Команда разгромила «Нефтехимик» (3:0), забив все 3 гола еще в первом тайме.

    Стоит отметить, что «Шинник» и «Рубин» уже встречались в 2023 году. В рамках товарищеского матча казанцы обыграли соперника (2:1), но в сезоне «Шиннику» удалось взять три очка.

    В 11-м туре Первой лиги «Шинник» на своем поле обыграл «Рубин» (1:0), забив единственный гол на 57-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Шинника» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.10.

    «Рубин» сыграет первый матч под руководство Рахимова. Можно предположить, что на сей раз команда точно не упустит победу.

    Наш прогноз — Победа «Рубина» и тотал 1.5 больше за 1.81. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Шинника» 0.5 меньше за 1.91.

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    «Рубин» — «Шинник»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» одержит первую победу под руководством Рахимова
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