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    «Бетис» и «Эспаньол» обеспечат голепад

    «Бетис» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 15 апреля 2023 года

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    Хуан Миранда
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бетис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Апреля 2023 года
    Бетис
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    •  Бетис 19:30 Эспаньол Эспаньол
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    «Бетис»

    Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 6 место в таблице вполне можно аттестовать как промежуточный успех.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 28 поединках игроки «Бетиса» забили всего 34 мяча.

    Коэффициенты матча Бетис — Эспаньол

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    В минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную неудачу. Дома севильцы уступили «Кадису» (0:2).

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    Более того, эта коллизия стала для команды второй кряду. В общем, севильцам срочно нужно возвращаться в победную гавань.

    Проблемы с реализацией наверняка не решены. Да и соперник достаточно ершистый, что может усложнить добычу трех баллов.

    «Эспаньол»

    Эта команда находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице. «Эспаньол» отстает от спасительной 17 позиции на 2 очка.

    А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 28 поединках игроки «Эспаньола» отличились лишь 34 мячами.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эспаньол» дома уступил «Атлетику» со счетом 1:2.

    Это поражение стало для «Эспаньола» уже пятым подряд. Да и вообще, каталонцы обходятся без побед уже полтора месяца.

    «Эспаньол» наверняка сыграет вторым номером. Правда, гостям не поможет дисквалифицированный Алеш Видаль.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.

    Обе команды в последних матчах выглядели не лучшим образом, а значит, мотивированы поправить свое турнирное положение.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.

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    «Бетис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Эспаньол» обеспечат голепад
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