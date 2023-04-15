«Бетис»
Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 6 место в таблице вполне можно аттестовать как промежуточный успех.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 28 поединках игроки «Бетиса» забили всего 34 мяча.
Коэффициенты матча Бетис — Эспаньол
В минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную неудачу. Дома севильцы уступили «Кадису» (0:2).
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Более того, эта коллизия стала для команды второй кряду. В общем, севильцам срочно нужно возвращаться в победную гавань.
Проблемы с реализацией наверняка не решены. Да и соперник достаточно ершистый, что может усложнить добычу трех баллов.
«Эспаньол»
Эта команда находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице. «Эспаньол» отстает от спасительной 17 позиции на 2 очка.
А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 28 поединках игроки «Эспаньола» отличились лишь 34 мячами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эспаньол» дома уступил «Атлетику» со счетом 1:2.
Это поражение стало для «Эспаньола» уже пятым подряд. Да и вообще, каталонцы обходятся без побед уже полтора месяца.
«Эспаньол» наверняка сыграет вторым номером. Правда, гостям не поможет дисквалифицированный Алеш Видаль.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.83.
На викторию «Эспаньола» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.
Обе команды в последних матчах выглядели не лучшим образом, а значит,
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.