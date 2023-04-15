«Бетис» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бетис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 6 место в таблице вполне можно аттестовать как промежуточный успех.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 28 поединках игроки «Бетиса» забили всего 34 мяча.

Коэффициенты матча Бетис — Эспаньол 1X2Новым игрокам 1.803.504.70Фрибет$40

В минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную неудачу. Дома севильцы уступили «Кадису» (0:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Более того, эта коллизия стала для команды второй кряду. В общем, севильцам срочно нужно возвращаться в победную гавань.

Проблемы с реализацией наверняка не решены. Да и соперник достаточно ершистый, что может усложнить добычу трех баллов.

«Эспаньол»

Эта команда находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице. «Эспаньол» отстает от спасительной 17 позиции на 2 очка.

А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 28 поединках игроки «Эспаньола» отличились лишь 34 мячами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эспаньол» дома уступил «Атлетику» со счетом 1:2.

Это поражение стало для «Эспаньола» уже пятым подряд. Да и вообще, каталонцы обходятся без побед уже полтора месяца.

«Эспаньол» наверняка сыграет вторым номером. Правда, гостям не поможет дисквалифицированный Алеш Видаль.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.83.

На викторию «Эспаньола» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды в последних матчах выглядели не лучшим образом, а значит, мотивированы поправить свое турнирное положение .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.00.