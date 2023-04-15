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    «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»

    «Манчестер Сити» — «Лестер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лестер»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 19:30 Лестер Лестер
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    «Манчестер Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Манчестер Сити» находится на 2 месте в таблице.

    Отставание от «Арсенала» измеряется 6 очками. Между тем, у команды Хосепа Гвардиолы имеется матч в запасе.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Лестер

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  • 1.167.9015.00Фрибет$40
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    В минувшем туре «Манчестер Сити» добыл 3 очка. На выезде Эрлинг Холанн и компания разгромили «Саутгемптон» (1:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    На неделе команда Гвардиолы еще и блеснула в Лиге чемпионов. Дома «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0).

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Команда Гвардиолы сейчас выглядит великолепно, и просто обязана догонять «Арсенал».

    «Лестер»

    Эта команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице.

    Отставание от спасительной 17 позиции составляет 2 очка. Да и 19 поражений в 30 матчах — явно много для «лис».

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    • Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Лестер» в родных стенах умудрился проиграть «Борнмуту» (0:1).

    Эта коллизия стала для «лис» третьей кряду. Более того, без побед команда обходится уже больше двух месяцев.

    «Лестер» уж точно будет рад хотя бы ничьей на «Этихад». Вот только непонятно, за счет чего гости ее могут добыть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Лестера» дают — 13.00, ничья оценена — в 8.50.

    Команда Гвардиолы сейчас на ходу, и уж точно будет активно атаковать в поединке с аутсайдером.

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора «Манчестер Сити» -3.5 за 3.55.

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    «Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»
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