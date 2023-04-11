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    «Платенсе» продолжит свою беспроигрышную серию

    «Барракас» — «Платенсе». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, чемпионат Арегнтины, 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барракас» — «Платенсе»
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    «Платенсе»
    «Барракас» на своем поле сыграет против «Платенсе» в 11-м туре чемпионата Аргентины. Встреча, которая состоится 11 апреля, начнется в 20:00 по мск. «Барракас» — «Платенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Барракас»

    Команда далеко не лучшим образом начала чемпионат. «Барракас» после 10-и матчей в сезоне занимает 24-е место в турнирной таблице с 9-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что команда опережает последнее 28-е место в лиге на 3 очка. «Барракас» выиграл лишь 2 матча из 10-и в нынешнем сезоне. При этом, команда является худшей в лиге по пропущенным голам — 16 за 10 встреч.

    В последних 5-и матчах аргентинского чемпионата «Барракас» ни разу не выигрывал, проиграл 3 раза и дважды сыграл вничью. За этот период команда пропустила 9 голов и забила всего лишь два мяча.

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    «Барракас» сыграл 5 матчей на своем поле и выиграл всего один раз, дважды сыграв вничью. Команда за все домашние матчи забила лишь 3 гола.

    «Платенсе»

    Команда довольно успешно начала сезон, занимая 7-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 16-ю очками. «Платенсе» набрал хороший ход и будет претендовать на высокие места в лиге.

    Команда проиграла всего 2 матча из 10-и в нынешнем сезоне, выиграла 4 раза и столько же сыграла вничью. За этот период «Платенсе» забила 6 голов и лишь дважды пропустила.

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    • Стоит отметить, что в последних 3-х турах команда не пропустила ни одного мяча. За 4 гостевых матча «Платенсе» пропустила 5 голов при 4-х забитых.

    Последняя очная встреча между «Платенсе» и «Барракасом» состоялась 31 июля 2022 года. В том матче команды разошлись миром, так и не сумев открыть счет. Сможет ли «Платенсе» продлить свою беспроигрышную серию? Судя по не очень хорошей игре соперника, шансы команды на победу точно есть.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барракаса» — 2.65, победа «Платенсе» — 2.85, ничья — 3.00.

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    «Барракас» попал в яму. Команда все никак не может победить, а у «Платенсе» продолжается мощная серия.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Платенсе» за 2.85.

    Еще один вариант ставки — «Платенсе» забьет первый гол за 2.12.

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    «Барракас» — «Платенсе»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. «Платенсе» продолжит свою беспроигрышную серию
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