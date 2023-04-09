ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23 «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
  • 19:55
    • «Интер» упустил победу над «Салернитаной»
  • 19:00
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
    Все новости спорта

    Поможет ли «Вальядолиду» смена тренера?

    «Вальядолид» — «Мальорка». Cтавка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Примера, 9 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вальядолид Прогнозы на Мальорку Календарь Примеры
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. «Вальядолид» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» находится на 16-й строчке, набрав в 27-ми матчах 28 очков. Отрыв от зоны вылета — всего лишь один балл.

    Очевидно, что команды ждет непростая борьба за выживание. Помочь в этом призван ее новый главный тренер Пауло Пеццолано.

    Клуб одержал лишь одну победу в шести предыдущих турах, выиграв на своем поле у «Эспаньола». А еще на этом отрезке было четыре поражения с общим счетом 2:14.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Коллектив не знает побед три последних матчей во всех турнирах при двух поражениях, но приход нового рулевого может помочь ему отряхнуться от неудач.

    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает 12-е место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 33 очка.

    Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.

  • Лето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
  • Целый ряд клубов топ-5 лиг Европы летом будет искать новых тренеров
  • 05/04/2023

    • После этого «Мальорка» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Осасуной» дома, а также потерпела поражение от «Бетиса» (0:1) на выезде.

    На сегодня у коллектива серия из пяти поединков кряду без побед при трех поражениях, а значит находится в плохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вальядолид», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Мальорки» оценивается в 3,28, ничья — в 2,84.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей хозяев поля забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,28.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 1,5 голов за 2,26, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 1,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Шарлотт — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вашингтон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Индиана — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бруклин — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вальядолид» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Поможет ли «Вальядолиду» смена тренера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры