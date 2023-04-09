«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. «Вальядолид» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» находится на 16-й строчке, набрав в 27-ми матчах 28 очков. Отрыв от зоны вылета — всего лишь один балл.

Очевидно, что команды ждет непростая борьба за выживание. Помочь в этом призван ее новый главный тренер Пауло Пеццолано.

Клуб одержал лишь одну победу в шести предыдущих турах, выиграв на своем поле у «Эспаньола». А еще на этом отрезке было четыре поражения с общим счетом 2:14.

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Коллектив не знает побед три последних матчей во всех турнирах при двух поражениях, но приход нового рулевого может помочь ему отряхнуться от неудач.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 12-е место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 33 очка.

Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.

После этого «Мальорка» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Осасуной» дома, а также потерпела поражение от «Бетиса» (0:1) на выезде.

На сегодня у коллектива серия из пяти поединков кряду без побед при трех поражениях, а значит находится в плохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вальядолид», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Мальорки» оценивается в 3,28, ничья — в 2,84.

В трех из четырех последних матчей хозяев поля забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,28.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 1,5 голов за 2,26, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 1,5 голов.