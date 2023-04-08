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    «Торпедо» и «Факел» много не забьют

    «Торпедо» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, чемпионат России, 8 апреля 2023 года

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    «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Торпедо»

    «Автозаводцы» являются главными аутсайдерами текущего сезона российской Премьер-лиги. В настоящий момент команда из Москвы занимает последнее место в турнирной таблице. В активе «черно-белых» лишь 10 очков по итогам 21 матча.

    Коллектив из столицы России на семь пунктов отстает от зоны переходных матчей и на одиннадцать баллов от выжиная. Такое отставание будет крайне сложно отыграть, если учитывать игру и результаты команды.

    Коэффициенты матча Торпедо — Факел

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    В 21 поединке «Торпедо» забило лишь 13 мячей, а пропустило — 35. Неутешительные результаты привели к очередной смене тренера. На смену Андрею Талалаеву недавно пришел Жозеп Клотет.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем матче российского первенства «Торпедо» в гостях в большинстве проиграло «Ростову» (1:2), а до этого была техническая победа над «Пари НН» (3:0). Перед этим торпедовцы также уступили «Уралу» (0:1).

    «Факел»

    «Сине-белые» в первом после выхода в РПЛ сезоне также выступает не очень хорошо. По истечении 21 тура команда из Воронежа имеет в своем активе лишь 17 очков и занимает место в зоне переходных матчей — 14 позиция.

    Главной задачей «факелонов» является остаться в элите российского футбола. Сейчас воронежцы отстают от «Крыльев Советов», которые занимают 12-ю строчку, на четыре пункта. Вся борьба еще впереди, но «огнеопасным» нужно уже сейчас набирать очки.

    Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то она у «Факела» также отрицательная. Подопечные Дмитрия Пятибратова смогли 27 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

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    • В последнем матче «Факел» в родных стенах уступил ЦСКА (0:2), а до этого разгромил «Сочи» (3:0). Перед этим воронежцы также проиграли «Спартаку» (2:3) и сыграли вничью с «Химками» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом гостей. На победу «Факела» предлагают поставить за 2.40.

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    На викторию «Торпедо» дают 3.05, ничья оценена в 3.25.

    Поставим на то, что соперники не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью, которая не устроит ни одну из сторон.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Торпедо» — «Факел»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедо» и «Факел» много не забьют
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