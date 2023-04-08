«Торпедо»
«Автозаводцы» являются главными аутсайдерами текущего сезона российской Премьер-лиги. В настоящий момент команда из Москвы занимает последнее место в турнирной таблице. В активе «черно-белых» лишь 10 очков по итогам 21 матча.
Коллектив из столицы России на семь пунктов отстает от зоны переходных матчей и на одиннадцать баллов от выжиная. Такое отставание будет крайне сложно отыграть, если учитывать игру и результаты команды.
Коэффициенты матча Торпедо — Факел
В 21 поединке «Торпедо» забило лишь 13 мячей, а пропустило — 35. Неутешительные результаты привели к очередной смене тренера. На смену Андрею Талалаеву недавно пришел Жозеп Клотет.
В последнем матче российского первенства «Торпедо» в гостях в большинстве проиграло «Ростову» (1:2), а до этого была техническая победа над «Пари НН» (3:0). Перед этим торпедовцы также уступили «Уралу» (0:1).
«Факел»
«Сине-белые» в первом после выхода в РПЛ сезоне также выступает не очень хорошо. По истечении 21 тура команда из Воронежа имеет в своем активе лишь 17 очков и занимает место в зоне переходных матчей — 14 позиция.
Главной задачей «факелонов» является остаться в элите российского футбола. Сейчас воронежцы отстают от «Крыльев Советов», которые занимают 12-ю строчку, на четыре пункта. Вся борьба еще впереди, но «огнеопасным» нужно уже сейчас набирать очки.
Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то она у «Факела» также отрицательная. Подопечные Дмитрия Пятибратова смогли 27 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.
В последнем матче «Факел» в родных стенах уступил ЦСКА (0:2), а до этого разгромил «Сочи» (3:0). Перед этим воронежцы также проиграли «Спартаку» (2:3) и сыграли вничью с «Химками» (1:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом гостей. На победу «Факела» предлагают поставить за 2.40.
На викторию «Торпедо» дают 3.05, ничья оценена в 3.25.
Поставим на то, что соперники не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью, которая не устроит ни одну из сторон.
Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.