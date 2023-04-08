«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Мадридцы уже вряд ли догонят «Барселону». Отставание от каталонцев слишком серьезное и измеряется 12 очками.

Главной проблемой команды является слабая оборона. «Сливочные», как для кандидата в чемпионы, многовато пропускают — 21 гол.

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В минувшем туре чемпионата мадридцы победили. «Реал» Мадрид просто-таки деклассировал «Вальядолид» (6:0).

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Более того, команда Карло Анчелотти после того еще и прошла в финал Кубка Испании. «Барселона» была разгромлена (0:4).

В двух последних матчах хет-трики оформлял Карим Бензема. Да и вообще, королевский клуб сейчас на очень заметном подъеме.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» находится на характерном для себя 6 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Вильярреал» явно метит в топ-4.

А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 27 поединках игроки «Вильярреала» отличились лишь 34 мячами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вильярреал» дома уверенно переиграл «Реал Сосьедад» (2:0).

Эта виктория стала для команды второй кряду. До нее «Желтая субмарина» уверенно одолела «Осасуну» (0:3).

«Вильярреал» наверняка не будет отсиживаться в тылах. В январе команда уже успела обыграть мадридцев (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.53.

На викторию «Вильярреала» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.33.

Мадридцы нынче находятся в потрясающих кондициях , выиграв два своих последних матча с общим счетом 10:0.

Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.