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    «Ницца» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига 1, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Ницца» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ницца» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Апреля 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Ницца»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Ницца» находится на 8 месте.

    Более того, отставание от искомой 5 позиции составляет 7 очков. Да и выиграла команда лишь 11 поединков из 29.

    Коэффициенты матча Ницца — ПСЖ

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    В минувшем туре «Ницца» добыла 1 балл. На выезде команда не сумела одолеть скромный «Анже» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Два своих последних поединка команда завершила с одинаковым счетом 1:1. До того «Ницца» прошла в 1/4 финала Лиги конференций, одолев «Шериф».

    Год назад «Ницца» переиграла звездных парижан (1:0). Так почему бы вновь не огорчить соперника, как минимум, в виде отбора у него очков?!

    ПСЖ

    Парижане нестабильны, но продолжают лидировать в Лиге 1. ПСЖ опережает идущие следом «Ланс» и «Марсель» на 6 очков.

    Зато с реализацией у Лионеля Месси и компании полный ажур. В 29 матчах парижане настреляли 68 мячей.

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    • Зато минувший тур принес команде разочарование. ПСЖ в родных стенах минимально, но по делу, уступил «Лиону».

    Более того, эта коллизия стала для ПСЖ второй кряду в чемпионате. Причем в этих поединках парижане не забивали.

    И, безусловно, парижские звезды не планируют продолжать в том же духе. Килиану Мбаппе пора бы вернуться на забивной путь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.85.

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    На викторию «Ниццы» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.80.

    ПСЖ явно будет активно атаковать с первых минут встречи, и наверняка добьется своего.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Ницца» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация парижских звезд?
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