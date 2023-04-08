«Ницца» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ницца» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Ницца» находится на 8 месте.

Более того, отставание от искомой 5 позиции составляет 7 очков. Да и выиграла команда лишь 11 поединков из 29.

Коэффициенты матча Ницца — ПСЖ 1X2Новым игрокам 3.804.001.85Фрибет$40

В минувшем туре «Ницца» добыла 1 балл. На выезде команда не сумела одолеть скромный «Анже» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Два своих последних поединка команда завершила с одинаковым счетом 1:1. До того «Ницца» прошла в 1/4 финала Лиги конференций, одолев «Шериф».

Год назад «Ницца» переиграла звездных парижан (1:0). Так почему бы вновь не огорчить соперника, как минимум, в виде отбора у него очков?!

ПСЖ

Парижане нестабильны, но продолжают лидировать в Лиге 1. ПСЖ опережает идущие следом «Ланс» и «Марсель» на 6 очков.

Зато с реализацией у Лионеля Месси и компании полный ажур. В 29 матчах парижане настреляли 68 мячей.

Зато минувший тур принес команде разочарование. ПСЖ в родных стенах минимально, но по делу, уступил «Лиону».

Более того, эта коллизия стала для ПСЖ второй кряду в чемпионате. Причем в этих поединках парижане не забивали.

И, безусловно, парижские звезды не планируют продолжать в том же духе. Килиану Мбаппе пора бы вернуться на забивной путь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.85.

На викторию «Ниццы» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.80.

ПСЖ явно будет активно атаковать с первых минут встречи , и наверняка добьется своего.

Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.