«Ланс» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Команда является одним из лидеров французского чемпионата. «Ланс» занимает 2-е место в турнирной таблице и имеет теоретическую возможность обогнать ПСЖ, но для этого необходимо побеждать в каждом матче.

Для «Ланс» нынешний сезон является прорывным. Команда попытается сохранить место в Лиге чемпионов по итогам сезон, для этого необходимо оставаться на 2-й строчке.

Стоит отметить, что «Ланс» проиграл лишь 3 матча из 29-и в нынешнем сезоне, а оборона команды является самой надежной в лиге — 21 пропущенный гол. Для сравнения, ПСЖ пропустил 29 мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

Команда прекрасно играет на своем поле, проиграв всего один матч из 14-и при 12-и победах. «Ланс» занимает 1-е место в лиге по этому показателю.

В последних 6-и матчах Первой лиги «Ланс» ни разу не проиграл. Команда выиграла 4 матча и 2 раза сыграла вничью. За этот период «Ланс» забил 13 голов и 3 раза пропустил.

«Страсбург»

Команда борется за выживание во французской Первой лиге. «Страсбург» занимает 16-е место в турнирной таблице, гранича с зоной вылета. Команда имеет одинаковое количество очков с «Осером», который занимает 17-ю строчку (по 26 баллов).

«Страсбург» выиграл лишь 5 матчей из 29-и в нынешнем сезоне. Команда также имеет проблемы в обороне, пропустив 50 голов, из них 28 — в гостях.

В последних 5-и матчах у «Страсбурга» лишь одна победа над «Осером» (2:0, два поражение и столько же ничейных результатов. За этот период команда 8 раз пропустила и столько же забила.

«Страсбург» и «Ланс» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 18-го тура Первой лиги команда разошлись миром (2:2), забив все 4 гола в первом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.45.

На викторию «Страсбурга» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.70.

«Ланс» очень мощно выступает на своем поле. Можно предположить, что команда наберет свои очки в результативном матче.

Наш прогноз — Победа «Ланса» и тотал 2.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал 1 больше в 1 тайме за 1.81.