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    «Богемиан» — «Шемрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Ирландии, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Богемиан» — «Шемрок Роверс»
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    «Шемрок Роверс»
    В пятницу, 7 апреля, в 8-м туре чемпионата Ирландии по футболу в рамках дублинского дерби «Богемиан» на своем стадионе примет «Шемрок Роверс». Начало поединка намечено на 21:45 по мск. «Богемиан» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 08 Апреля 2023 года

    «Богемиан»

    «Богемиан» в прошлом сезоне чемпионата Ирландии финишировал на шестой строке среди десяти участников, отстав от пятой позиции всего на три пункта.

    За 36 поединков минувшего первенства «цыгане» смогли победить только в 12 матчах, десять игр они еще свели вничью и 14 встреч проиграли, забили 45 мячей, а пропустили на гол больше.

    В текущем же чемпионате после семи туров столичный клуб идет во главе турнирной таблицы, выиграв шесть встреч и проиграв один раз. Разница мячей — 12:5.

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    На прошлой неделе «Богемиан» на выезде смог минимально выиграть у «Слайго Роверс» со счетом 1:0, добившись тем самым четвертой победы подряд.

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Ровер» вот уже как три последних года неизменно выигрывает чемпионат Ирландии.

    В минувшем сезоне «обручи» опередили ближайшего преследователя на 13 баллов, проиграв за все первенство только пять раз за 36 игр. Заканчивали они чемпионат 9-матчевой серией без фиаско.

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  • 30/03/2023

    • В новом чемпионате страны столичный коллектив с 8 набранными очками идет в середине турнирной таблицы. У команды только одна победа, пять мировых исходов и одно фиаско.

    В минувшем игровом дне «зелено-белые» добились первой виктории в сезоне, разгромив в гостях со счетом 4:0 «Дандолк». Перед этим же они расписали три мировые подряд.

    В прошлом чемпионате «Шемрок Роверс» выиграл у «Богемиана» три матча из четырех проведенных при одном фиаско.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Богемиана» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.50.

    Похоже, что чемпион начинает выбираться из кризиса, чему свидетельствует его последняя игра, и в этом поединке вполне может взять очередные три очка, даже не смотря на то, что его соперник сейчас лидер первенства.

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    «Богемиан» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. Чемпион стал на победный путь?
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