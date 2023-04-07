«Мидлсбро»
Эта команда активно борется за выход в АПЛ. Сейчас «мидлы» находятся на 3 месте в турнирной таблице Чемпионшип.
Правда, от 2 места команда отстает на 6 очков. Между тем, «Мидлсбро» явно намеревается побороться за прямой выход в элиту английского футбола.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Бёрнли
В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными очками. На выезде «Мидлсбро» проиграл «Хаддерсфилду» со счетом 4:2.
Последняя неудача слишком больно ударила по самолюбию игроков. Да и психологическое состояние их явно ухудшилось.
«Мидлы» не обыгрывали «Бернли» уже более 7 лет. В матче первого круга соперник снова был сильнее (3:1).
«Бернли»
Эта команда на всех парах мчится в элиту. Подопечные Венсана Компани уверенно лидируют в Чемпионшип.
В 38 матчах «кларетовые» выиграли 24 раза. Да и проиграла команда Компани всего лишь 2 раза.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бернли» дома так и не смог взломать оборонительные редуты «Сандерленда» (0:0).
Более того, «Бернли» не забивает уже в 2 матчах кряду. До того команда потерпела разгромное поражение в Кубке Англии от «Манчестер Сити» (6:0).
«Бернли» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи. Да и пора бы команде Компани возвращаться на победный путь.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.64.
На викторию «Бернли» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.38.
«Бернли»
Наш прогноз — Победа «Бернли». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.