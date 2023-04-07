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    «Бернли» привычно разберется с «мидлами»

    «Мидлсбро» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Чемпионшип, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Бернли»
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    Лайл Фостер
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Мидлсбро»

    Эта команда активно борется за выход в АПЛ. Сейчас «мидлы» находятся на 3 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    Правда, от 2 места команда отстает на 6 очков. Между тем, «Мидлсбро» явно намеревается побороться за прямой выход в элиту английского футбола.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Бёрнли

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    В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными очками. На выезде «Мидлсбро» проиграл «Хаддерсфилду» со счетом 4:2.

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    Последняя неудача слишком больно ударила по самолюбию игроков. Да и психологическое состояние их явно ухудшилось.

    «Мидлы» не обыгрывали «Бернли» уже более 7 лет. В матче первого круга соперник снова был сильнее (3:1).

    «Бернли»

    Эта команда на всех парах мчится в элиту. Подопечные Венсана Компани уверенно лидируют в Чемпионшип.

    В 38 матчах «кларетовые» выиграли 24 раза. Да и проиграла команда Компани всего лишь 2 раза.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бернли» дома так и не смог взломать оборонительные редуты «Сандерленда» (0:0).

    Более того, «Бернли» не забивает уже в 2 матчах кряду. До того команда потерпела разгромное поражение в Кубке Англии от «Манчестер Сити» (6:0).

    «Бернли» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи. Да и пора бы команде Компани возвращаться на победный путь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.64.

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    На викторию «Бернли» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.38.

    «Бернли» традиционно успешно противостоит «мидлам», и явно постарается укрепить свое лидерство в чемпионате.

    Наш прогноз — Победа «Бернли». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Мидлсбро» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бернли» привычно разберется с «мидлами»
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