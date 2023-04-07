«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Эта команда активно борется за выход в АПЛ. Сейчас «мидлы» находятся на 3 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

Правда, от 2 места команда отстает на 6 очков. Между тем, «Мидлсбро» явно намеревается побороться за прямой выход в элиту английского футбола.

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В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными очками. На выезде «Мидлсбро» проиграл «Хаддерсфилду» со счетом 4:2.

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Последняя неудача слишком больно ударила по самолюбию игроков. Да и психологическое состояние их явно ухудшилось.

«Мидлы» не обыгрывали «Бернли» уже более 7 лет. В матче первого круга соперник снова был сильнее (3:1).

«Бернли»

Эта команда на всех парах мчится в элиту. Подопечные Венсана Компани уверенно лидируют в Чемпионшип.

В 38 матчах «кларетовые» выиграли 24 раза. Да и проиграла команда Компани всего лишь 2 раза.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бернли» дома так и не смог взломать оборонительные редуты «Сандерленда» (0:0).

Более того, «Бернли» не забивает уже в 2 матчах кряду. До того команда потерпела разгромное поражение в Кубке Англии от «Манчестер Сити» (6:0).

«Бернли» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи. Да и пора бы команде Компани возвращаться на победный путь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 2.64.

На викторию «Бернли» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.38.

«Бернли» традиционно успешно противостоит «мидлам» , и явно постарается укрепить свое лидерство в чемпионате.

Наш прогноз — Победа «Бернли». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.