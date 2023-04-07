«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. «Блэкберн» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «бродяги» находятся на 6 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

Правда, отрыв от 7 места составляет всего 4 очка. Да и 15 поражений — явно многовато для команды, претендующей на повышение в классе, пусть даже через стыки.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Норвич Сити 1X2Новым игрокам 2.803.252.55Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными очками. На выезде «Блэкберн» минимально уступил «Бирмингему».

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В двух своих последних матчах «бродяги» потерпели поражения. Так что нужно срочно исправлять столь неприятную тенденцию.

Пора бы улучшать собственную статистику и Бену Бреретону. Чилиец пока настрелял лишь 12 мячей в чемпионате.

«Норвич»

Эта команда находится на невысоком для себя 7 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Норвич» грезит о возвращении в АПЛ.

А вот с поражениями у «Норвич» явный перебор. В 39 поединках команда 14 раз покидала поле на щите.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Норвич» дома минимально уступил «Шеффилд Юнайтед».

Более того, «Норвич» не забивает уже в 2 матчах кряду. А без побед «канарейки» обходятся уже месяц.

«Норвич» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости имеют все шансы приблизиться к заветной зоне плей-офф.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.55.

На викторию «Блэкберна» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.20.

«Бродягам» срочно нужно укореняться в зоне плей-офф , к тому же «Норвич» проводит крайне слабый отрезок.

Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.