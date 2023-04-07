«Блэкберн»
Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «бродяги» находятся на 6 месте в турнирной таблице Чемпионшип.
Правда, отрыв от 7 места составляет всего 4 очка. Да и 15 поражений — явно многовато для команды, претендующей на повышение в классе, пусть даже через стыки.
Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Норвич Сити
В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными очками. На выезде «Блэкберн» минимально уступил «Бирмингему».
В двух своих последних матчах «бродяги» потерпели поражения. Так что нужно срочно исправлять столь неприятную тенденцию.
Пора бы улучшать собственную статистику и Бену Бреретону. Чилиец пока настрелял лишь 12 мячей в чемпионате.
«Норвич»
Эта команда находится на невысоком для себя 7 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Норвич» грезит о возвращении в АПЛ.
А вот с поражениями у «Норвич» явный перебор. В 39 поединках команда 14 раз покидала поле на щите.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Норвич» дома минимально уступил «Шеффилд Юнайтед».
Более того, «Норвич» не забивает уже в 2 матчах кряду. А без побед «канарейки» обходятся уже месяц.
«Норвич» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости имеют все шансы приблизиться к заветной зоне плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.55.
На викторию «Блэкберна» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.