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    «Бродяги» одолеют «Норвич»

    «Блэкберн» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Чемпионшип, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Норвич»
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    Бен Бреретон
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. «Блэкберн» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 17:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Блэкберн»

    Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «бродяги» находятся на 6 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    Правда, отрыв от 7 места составляет всего 4 очка. Да и 15 поражений — явно многовато для команды, претендующей на повышение в классе, пусть даже через стыки.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Норвич Сити

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  • 2.803.252.55Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными очками. На выезде «Блэкберн» минимально уступил «Бирмингему».

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    В двух своих последних матчах «бродяги» потерпели поражения. Так что нужно срочно исправлять столь неприятную тенденцию.

    Пора бы улучшать собственную статистику и Бену Бреретону. Чилиец пока настрелял лишь 12 мячей в чемпионате.

    «Норвич»

    Эта команда находится на невысоком для себя 7 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Норвич» грезит о возвращении в АПЛ.

    А вот с поражениями у «Норвич» явный перебор. В 39 поединках команда 14 раз покидала поле на щите.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Норвич» дома минимально уступил «Шеффилд Юнайтед».

    Более того, «Норвич» не забивает уже в 2 матчах кряду. А без побед «канарейки» обходятся уже месяц.

    «Норвич» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости имеют все шансы приблизиться к заветной зоне плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Блэкберна» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.20.

    «Бродягам» срочно нужно укореняться в зоне плей-офф, к тому же «Норвич» проводит крайне слабый отрезок.

    Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    2.29
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    «Блэкберн» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бродяги» одолеют «Норвич»
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