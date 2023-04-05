«Нант» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:10 мск. «Нант» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. Текущее 14 место явно не устраивает, хоть гандикап от опасной зоны составляет 4 очка.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 29 матчах «канарейки» пропустили уже 40 раз.

В своем предыдущем поединке «Нант» провалился. Дома команда разгромно уступила колючему «Реймсу» (0:3).

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Причем «Нант» не побеждает уже больше месяца. А вот «ткачей» команда вообще не обыгрывала 3 с половиной года.

В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. «Нант» уж точно не принесет Кубок в жертву чемпионату.

«Лион»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас «Лион» находится на 9 месте в таблице Лиги 1.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках «ткачи» настреляли всего лишь 44 мяча.

Свой последний поединок команда провела блестяще. На выезде лионцы минимально одолели лидера чемпионата ПСЖ.

Оба поединка с «Нантом» в рамках Лиги 1 завершились вничью. Да и победа над ПСЖ наверняка отняла у «ткачей» массу сил.

Тем не менее, стоит ожидать от «Лиона» острых атак. В обойме все сильнейшие, да и мотивации на Кубок команде не занимать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.10.

На викторию «Нанта» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

Лионцы растратили немало сил в последнем матче чемпионата , да и с атакой у них все складывается не столь успешно.

Наш прогноз — Проход «Нанта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.