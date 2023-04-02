«Нефтехимик»
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне окопался в середине турнирной таблицы. Более того, нижнекамцы уже ближе в группе аутсайдеров.
Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах забито всего лишь 20 мячей.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Арсенал Тула
Нижнекамцы весной еще не выигрывали. Игру команда Кирилла Новикова демонстрирует довольно интересную, но результата нет.
Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. «Нефтехимик» разгромно уступил в Ярославле (3:0).
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Нижнекамцы вполне способны дать бой нестабильным тулякам.
«Арсенал» Тула
Тулякам нынешний сезон откровенно не удается. Цель вернуться в элиту есть, но достичь ее будет задачей едва ли посильной.
«Арсенал» Тула имеет заметные сложности с надежностью своих тылов. В 24 матчах «канониры» пропустили 30 мячей.
В предыдущем туре «Арсенал» Тула добыл долгожданную викторию. Дома туляки переиграли «Уфу» со счетом 2:1.
Отставание от 4 места теперь измеряется 5 очками. Нужно срочно побеждать и ждать осечек от «Алании» и «Енисея».
«Арсенал» Тула наверняка будет действовать первым номером. Опытные Кирилл Панченко и Евгений Луценко способны сделать разницу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.15.
На викторию «Нефтехимика» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.36.
«Канониры»
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.