«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне окопался в середине турнирной таблицы. Более того, нижнекамцы уже ближе в группе аутсайдеров.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах забито всего лишь 20 мячей.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 3.453.402.12Фрибет$40

Нижнекамцы весной еще не выигрывали. Игру команда Кирилла Новикова демонстрирует довольно интересную, но результата нет.

Прогнозы на ФНЛ

Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. «Нефтехимик» разгромно уступил в Ярославле (3:0).

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Нижнекамцы вполне способны дать бой нестабильным тулякам.

«Арсенал» Тула

Тулякам нынешний сезон откровенно не удается. Цель вернуться в элиту есть, но достичь ее будет задачей едва ли посильной.

«Арсенал» Тула имеет заметные сложности с надежностью своих тылов. В 24 матчах «канониры» пропустили 30 мячей.

В предыдущем туре «Арсенал» Тула добыл долгожданную викторию. Дома туляки переиграли «Уфу» со счетом 2:1.

Отставание от 4 места теперь измеряется 5 очками. Нужно срочно побеждать и ждать осечек от «Алании» и «Енисея».

«Арсенал» Тула наверняка будет действовать первым номером. Опытные Кирилл Панченко и Евгений Луценко способны сделать разницу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.15.

На викторию «Нефтехимика» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.36.

«Канониры» активно борются за выход в стыки , к тому же уже растеряли немало очков.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.