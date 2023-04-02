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    Нижнекамцам ничего не светит

    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Первая лига, 2 апреля 2023 года

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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» в нынешнем сезоне окопался в середине турнирной таблицы. Более того, нижнекамцы уже ближе в группе аутсайдеров.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах забито всего лишь 20 мячей.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Арсенал Тула

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  • 3.453.402.12Фрибет$40
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    Нижнекамцы весной еще не выигрывали. Игру команда Кирилла Новикова демонстрирует довольно интересную, но результата нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. «Нефтехимик» разгромно уступил в Ярославле (3:0).

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Нижнекамцы вполне способны дать бой нестабильным тулякам.

    «Арсенал» Тула

    Тулякам нынешний сезон откровенно не удается. Цель вернуться в элиту есть, но достичь ее будет задачей едва ли посильной.

    «Арсенал» Тула имеет заметные сложности с надежностью своих тылов. В 24 матчах «канониры» пропустили 30 мячей.

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  • 30/03/2023

    • В предыдущем туре «Арсенал» Тула добыл долгожданную викторию. Дома туляки переиграли «Уфу» со счетом 2:1.

    Отставание от 4 места теперь измеряется 5 очками. Нужно срочно побеждать и ждать осечек от «Алании» и «Енисея».

    «Арсенал» Тула наверняка будет действовать первым номером. Опытные Кирилл Панченко и Евгений Луценко способны сделать разницу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.15.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.36.

    «Канониры» активно борются за выход в стыки, к тому же уже растеряли немало очков.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.

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    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Нижнекамцам ничего не светит
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