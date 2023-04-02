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    Поднимется ли «Сельта» на 7-е место?

    «Сельта» — «Альмерия». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Примера, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Альмерия»
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    «Сельта» занимает 10-е место
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Сельта» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сельта»

    Команда уже не сражается за выживание в Примере, что происходило недавно. «Сельта» на текущий момент находится на 10-м месте.

    До зоны еврокубков — семь очков, тогда как в случае победы галисийцы могут подняться сразу на седьмую позицию.

    Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 32 раза в 26 матчах. 12 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.

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    В последних пяти матчах коллектив не знал поражений при трех победах, так что находятся в отличной форме.

    «Альмерия»

    Команда имеет на один балл меньше, чем спасительная 17-я строчка. «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 19-е место.

    В нынешнем сезоне клуб выступает из рук вон плохо. Он является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (45 голов), хуже только у «Эльче», который занимает последнее место.

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    • Последняя на сегодня победа андалузцев датирована 26 февраля в поединке против лидера «Барселоны», что, конечно, было сенсацией.

    Вот уже три матча кряду гости не знают побед при двух поражениях, а значит явно не будут фаворитом грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 1,56. Успех «Альмерии» оценивается в 6,13, ничья — в 4,24.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,88.

    Еще один вариант ставки — «Сельта» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,24. Это повторение вышеуказанной ставки, но при этом также учитывается напрашивающийся успех хозяев поля.

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    «Сельта» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Сельта» на 7-е место?
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