«Сельта» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Сельта» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Команда уже не сражается за выживание в Примере, что происходило недавно. «Сельта» на текущий момент находится на 10-м месте.

До зоны еврокубков — семь очков, тогда как в случае победы галисийцы могут подняться сразу на седьмую позицию.

Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 32 раза в 26 матчах. 12 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.

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В последних пяти матчах коллектив не знал поражений при трех победах, так что находятся в отличной форме.

«Альмерия»

Команда имеет на один балл меньше, чем спасительная 17-я строчка. «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 19-е место.

В нынешнем сезоне клуб выступает из рук вон плохо. Он является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (45 голов), хуже только у «Эльче», который занимает последнее место.

Последняя на сегодня победа андалузцев датирована 26 февраля в поединке против лидера «Барселоны», что, конечно, было сенсацией.

Вот уже три матча кряду гости не знают побед при двух поражениях, а значит явно не будут фаворитом грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 1,56. Успех «Альмерии» оценивается в 6,13, ничья — в 4,24.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Сельта» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,24. Это повторение вышеуказанной ставки, но при этом также учитывается напрашивающийся успех хозяев поля.