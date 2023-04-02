«Анже»
«Анже» проводит откровенно провальный сезон. Ныне команда находится на последнем 20 месте в таблице Лиги 1.
При этом «Анже» крайне редко побеждает. В 28 сыгранных поединках добыто лишь 2 виктории, и это меньше всех в лиге.
В минувшем туре чемпионата команда вновь потерпела неудачу. На выезде «Анже» разгромно уступил «Лансу» со счетом 0:3.
Коллектив не знает побед 10 предыдущих поединков во всех турнирах при пяти поражениях кряду в последних из них, так что он — явный аутсайдер игры.
«Ницца»
Команда находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 очками в активе. «Ницца» имеет реальные шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.
Главный козырь клуба — оборона. Команда занимает 2-е место в лиге по надежности, пропустив всего 25 голов в 28-ми встречах. «Ницца» опережает по этому показателю ПСЖ и «Марсель».
При этом «Орлы» вышли в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв «Шериф» со счетом 4:1 по сумме двух матчей.
В последних 13 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах, а значит будет фаворитом матча.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которой равен 1,61. Успех «Анже» оценивается в 6,14, ничья — в 3,92.
В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.
Еще один вариант ставки — «Ницца» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,51. Это повторение вышеуказанной ставки, но при этом также учитывается напрашивающийся успех гостей.