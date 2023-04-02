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    «Ницца» не проиграет в 14-й раз кряду

    «Анже» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Лига 1, 2 апреля 2023 года

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    «Анже» сыграет на своем поле с «Ниццой» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Анже» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анже»

    «Анже» проводит откровенно провальный сезон. Ныне команда находится на последнем 20 месте в таблице Лиги 1.

    При этом «Анже» крайне редко побеждает. В 28 сыгранных поединках добыто лишь 2 виктории, и это меньше всех в лиге.

    В минувшем туре чемпионата команда вновь потерпела неудачу. На выезде «Анже» разгромно уступил «Лансу» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Коллектив не знает побед 10 предыдущих поединков во всех турнирах при пяти поражениях кряду в последних из них, так что он — явный аутсайдер игры.

    «Ницца»

    Команда находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 очками в активе. «Ницца» имеет реальные шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

    Главный козырь клуба — оборона. Команда занимает 2-е место в лиге по надежности, пропустив всего 25 голов в 28-ми встречах. «Ницца» опережает по этому показателю ПСЖ и «Марсель».

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    • При этом «Орлы» вышли в четвертьфинал Лиги конференций, обыграв «Шериф» со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

    В последних 13 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при восьми победах, а значит будет фаворитом матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которой равен 1,61. Успех «Анже» оценивается в 6,14, ничья — в 3,92.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.

    Еще один вариант ставки — «Ницца» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,51. Это повторение вышеуказанной ставки, но при этом также учитывается напрашивающийся успех гостей.

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    «Анже» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» не проиграет в 14-й раз кряду
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