«Ювентус» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы проводят крайне противоречивый сезон. Состав и потенциал у команды высокий, но ряд объективных и субъективных факторов отбросили команду на 7 место.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Ювентуса» в 27 матчах забили всего лишь 45 мячей.

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В своем предыдущем поединке «Ювентус» добыл 3 очка. На выезде туринцы минимально одолели «Интер».

Все прогнозы на Серию А

Матчи с веронцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл 2 раза, 1 раз уступив.

Сейчас команда проводит весьма приличный отрезок. Серия из 4 побед кряду, несомненно, прибавляет настроения и мотивации.

«Верона»

Эта команда сражается за выживание в Серии А. Веронцы ныне находятся на 18 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 5 очков.

А вот с атакой у веронцев явно не складывается. В 27 поединках «Верона» забила всего лишь 22 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Верона» на выезде по всем статьям уступила «Сампдории» (3:1).

Более того, веронцы давненько не знают радости побед. Уже почти полтора месяца «Верона» не выигрывала.

«Верона» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно цепляться за очки, иначе вылет станет неприятной реальностью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.45.

На викторию «Вероны» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

Туринцы проводят весьма успешный отрезок, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.