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    «Ювентус» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 1 апреля 2023 года

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    Адриен Рабьо
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Апреля 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Верона Верона
  • Верона
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    «Ювентус»

    Туринцы проводят крайне противоречивый сезон. Состав и потенциал у команды высокий, но ряд объективных и субъективных факторов отбросили команду на 7 место.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Ювентуса» в 27 матчах забили всего лишь 45 мячей.

    Коэффициенты матча Ювентус — Верона

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    В своем предыдущем поединке «Ювентус» добыл 3 очка. На выезде туринцы минимально одолели «Интер».

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с веронцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл 2 раза, 1 раз уступив.

    Сейчас команда проводит весьма приличный отрезок. Серия из 4 побед кряду, несомненно, прибавляет настроения и мотивации.

    «Верона»

    Эта команда сражается за выживание в Серии А. Веронцы ныне находятся на 18 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 5 очков.

    А вот с атакой у веронцев явно не складывается. В 27 поединках «Верона» забила всего лишь 22 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Верона» на выезде по всем статьям уступила «Сампдории» (3:1).

    Более того, веронцы давненько не знают радости побед. Уже почти полтора месяца «Верона» не выигрывала.

    «Верона» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно цепляться за очки, иначе вылет станет неприятной реальностью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Вероны» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

    Туринцы проводят весьма успешный отрезок, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Ювентус» — «Верона»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» начнет без прелюдий
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