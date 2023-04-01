«Жирона» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 15:00 мск. «Жирона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Команда из Каталонии является крепким середняком текущего сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «бело-красные» занимают 12-е место в таблице.

В активе клуба 31 пункт. Он на 10 очков отстает от зоны еврокубков и на пять пунктов опережают зону вылета, поэтому пока может чувствовать себя относительно спокойно.

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По итогам 26 матчей «Жирона» забила на один мяч меньше, нежели пропустила — 40 против 41 соответственно. Думается, что команда так и завершит сезон в середине турнирной таблицы.

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Правда, в последних трех поединках коллектив не знает побед при двух поражениях, так что налицо его спад и риски очередной потери очков.

«Эспаньол»

«Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 17-й позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на один балл.

«Попугаи» за 26 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также девять раз играли вничью и 11 раз уступили, забили 32 мяча при 43 пропущенных.

В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде «Сельте» 1:3 и тем самым только усугубил свои перспективы остаться в элите.

В последних трех матчах коллектив потерпел три поражения, так что имеет проблемы с формой.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которой равен 1,96. Успех «Эспаньола» оценивается в 4,17, ничья — в 3,45.

В четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев и четырех последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.