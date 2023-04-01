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    Опустит ли «Жирона» в зону вылета «Эспаньол»?

    «Жирона» — «Эспаньол». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 1 апреля 2023 года

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    «Жирона» не выиграла три последних матча
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 15:00 мск. «Жирона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Апреля 2023 года
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    «Жирона»

    Команда из Каталонии является крепким середняком текущего сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «бело-красные» занимают 12-е место в таблице.

    В активе клуба 31 пункт. Он на 10 очков отстает от зоны еврокубков и на пять пунктов опережают зону вылета, поэтому пока может чувствовать себя относительно спокойно.

    Коэффициенты матча Жирона — Эспаньол

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    По итогам 26 матчей «Жирона» забила на один мяч меньше, нежели пропустила — 40 против 41 соответственно. Думается, что команда так и завершит сезон в середине турнирной таблицы.

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    Правда, в последних трех поединках коллектив не знает побед при двух поражениях, так что налицо его спад и риски очередной потери очков.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 17-й позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на один балл.

    «Попугаи» за 26 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также девять раз играли вничью и 11 раз уступили, забили 32 мяча при 43 пропущенных.

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    • В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде «Сельте» 1:3 и тем самым только усугубил свои перспективы остаться в элите.

    В последних трех матчах коллектив потерпел три поражения, так что имеет проблемы с формой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которой равен 1,96. Успех «Эспаньола» оценивается в 4,17, ничья — в 3,45.

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    В четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев и четырех последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Жирона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Опустит ли «Жирона» в зону вылета «Эспаньол»?
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