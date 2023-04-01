«Динамо» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. Сейчас команда занимает 4 место, резонно претендуя на медали.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах динамовцы забили всего 36 мячей.

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В своем последнем поединке «Динамо» добыло важные 3 очка. На выезде команда смогла одолеть «Урал» (0:1).

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Матчи с сочинцами для команды складываются традиционно сложно. Два последних поединка были проиграны.

В этой встрече хозяева наверняка сыграют с позиции силы. Динамовцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

«Сочи»

Сочинцы осели в районе экватора турнирной таблицы. Команда Курбана Бердыева сейчас девятая, но потенциально способна на подъем.

Вот только результативность южан хромает на обе ноги. В 20 матчах игроки команды настреляли всего 29 мячей.

В предыдущем туре «Сочи» не смогли разжиться очками. Команда на выезде была разгромлена «Факелом» (3:0).

До того команда еще и разгромно уступила «Оренбургу» (0:4). Так что психологическое состояние внутри команды оставляет желать лучшего.

«Сочи» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, не так давно южане уверенно переиграли сильный ЦСКА (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.91.

На викторию «Сочи» дают — 4.14, ничья оценена — в 4.00.

«Сочи» в последних матчах испытывает огромные сложности с надежностью тылов .

Наш прогноз — Победа «Динамо» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.34.