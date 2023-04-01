ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
    Все новости спорта

    «Динамо» дожмет южан

    «Динамо» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, РПЛ, 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Гладышев
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •

    «Динамо»

    «Динамо» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. Сейчас команда занимает 4 место, резонно претендуя на медали.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах динамовцы забили всего 36 мячей.

    Коэффициенты матча Динамо — Сочи

    1X2Новым игрокам
  • 1.823.953.95Фрибет$40
    •

    В своем последнем поединке «Динамо» добыло важные 3 очка. На выезде команда смогла одолеть «Урал» (0:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с сочинцами для команды складываются традиционно сложно. Два последних поединка были проиграны.

    В этой встрече хозяева наверняка сыграют с позиции силы. Динамовцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

    «Сочи»

    Сочинцы осели в районе экватора турнирной таблицы. Команда Курбана Бердыева сейчас девятая, но потенциально способна на подъем.

    Вот только результативность южан хромает на обе ноги. В 20 матчах игроки команды настреляли всего 29 мячей.

  • Трансферный дайджест. 21-27 марта
  • Борьба за Силву и Сангаре, Обамеянг уже все решил, отпустят ли Гвардиола
  • 27/03/2023

    • В предыдущем туре «Сочи» не смогли разжиться очками. Команда на выезде была разгромлена «Факелом» (3:0).

    До того команда еще и разгромно уступила «Оренбургу» (0:4). Так что психологическое состояние внутри команды оставляет желать лучшего.

    «Сочи» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, не так давно южане уверенно переиграли сильный ЦСКА (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.91.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Сочи» дают — 4.14, ничья оценена — в 4.00.

    «Сочи» в последних матчах испытывает огромные сложности с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» дожмет южан
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры