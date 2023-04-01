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    Покончит ли «Фулхэм» с неудачами?

    «Борнмут» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм» проиграл три последних матча
    «Борнмут» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Борнмут»

    Команда из одноименного города изо всех сил борется за сохранение прописки в элите. Пока что у нее это не получается, поскольку в настоящий момент «Вишни» занимают 18-е место в турнирной таблице.

    «Борнмут» имеет в своем активе 24 очка. Столько же у «Вест Хэма». У «Лестера», который уже не в зоне вылета, на один пункт больше.

    Коэффициенты матча Борнмут — Фулхэм

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    Хотя даже до 12-го «Кристал Пэлас» клуб отделяет лишь три балла, поэтому вся борьба еще впереди и любая победа может поднять команду на несколько позиций.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения при одной победе, а значит находится не в лучшей форме.

    «Фулхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на девятом месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» лишь на восемь очков отстают от 5-о, еврокубкового места.

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    • В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. На выезде команда уступила в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    В последних матчах лондонцы смотрятся откровенно блекло. В трех своих последних матчах команда проиграла.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 2,59. Успех «Фулхэма» оценивается в 2,74, ничья — в 3,45.

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    В трех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

    Еще один вариант ставки — «Борнмут» забьет первым за 2,02, ведь в двух из трех последних матчах хозяева открывали счет.

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    «Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Фулхэм» с неудачами?
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