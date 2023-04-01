«Борнмут» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Команда из одноименного города изо всех сил борется за сохранение прописки в элите. Пока что у нее это не получается, поскольку в настоящий момент «Вишни» занимают 18-е место в турнирной таблице.

«Борнмут» имеет в своем активе 24 очка. Столько же у «Вест Хэма». У «Лестера», который уже не в зоне вылета, на один пункт больше.

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Хотя даже до 12-го «Кристал Пэлас» клуб отделяет лишь три балла, поэтому вся борьба еще впереди и любая победа может поднять команду на несколько позиций.

Все прогнозы на АПЛ

В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения при одной победе, а значит находится не в лучшей форме.

«Фулхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на девятом месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» лишь на восемь очков отстают от 5-о, еврокубкового места.

В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. На выезде команда уступила в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В последних матчах лондонцы смотрятся откровенно блекло. В трех своих последних матчах команда проиграла.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 2,59. Успех «Фулхэма» оценивается в 2,74, ничья — в 3,45.

В трех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,04.

Еще один вариант ставки — «Борнмут» забьет первым за 2,02, ведь в двух из трех последних матчах хозяева открывали счет.