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    Сможет ли Косово крупно обыграть Андорру?

    Косово — Андорра. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Евро-2024, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Андорра
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    Сборная Андорры
    Косово сыграет на своем поле с Андоррой в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Косово — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 28 Марта 2023 года
    Косово
  • Евро-2024. Квалификация. Группа I
    •  Косово 21:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Косово

    Косовары уже стартовали в квалификации к Евро-2024, который пройдет в Германии. В матче первого тура группового этапа команда сыграла вничью с Израилем на выезде. «Золотые мальчики» смогли выиграть первый тайм, но во втором позволили сопернику сравнять счет.

    До этого подопечные Алена Жиресса проводили товарищеские матчи во время паузы в чемпионата на Мундиаль. Тогда сборная Косова также сыграла дважды вничью — с Арменией (2:2) и Фарерскими островами (1:1).

    Коэффициенты матча Косово — Андорра

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    Последними официальными матчами Косово были игры Лиги С Лиги наций. Там команда выступила достаточно удачно и набрала 9 очков в 6 матчах. Она заняла второе место в своей группе, пропустив вперед лишь Грецию, но опередив Северную Македонию и Кипр.

    Все прогнозы на футбол

    Далее в планах у сборная Косово сбор в июне. Тогда команда Жиресса проведет еще два матча квалификации Евро-2024. Соперниками будут национальные команды Румынии и Беларуси.

    Андорра

    «Трехцветные» неудачно стартовали в отборе на Евро-2024. Сборная Андорры, которая еще ни разу не участвовала на крупных турнирах, в родных стенах уступила Румынии со счетом 0:2. На что-то рассчитывать «почтальонам» будет крайне сложно.

    В конце 2022 года андоррцы также провели два контрольных матча. Они минимально уступили Австрии (0:1) и Гибралтару (0:1).

    Ранее «карликовая» страна принимала участие в Лиге D Лиги наций. На таком уровне андоррцы смогли набрать восемь очков в шести матчах и заняли третье место в группе. Они смогли обойти лишь Лихтенштейн, но пропустили вперед Латвию и Молдову.

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    • Подопечные Кольдо, для которых любое очко на вес золота, следующий раз соберутся в июне, когда проведут матчи квалификации к главному турниру четырехлетия в Европе против Швейцарии и Израиля.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу Косово предлагают поставить за 1.21.

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    На викторию Андорры дают 18.50, ничья оценена в 5.80.

    Поставим на то, что Косово добудет крупную победу, но немного подстрахуемся.

    Также сделаем ставку на то, что в первом тайме будет забито минимум два мяча.

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    Косово — Андорра: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Косово крупно обыграть Андорру?
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