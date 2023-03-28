Косово сыграет на своем поле с Андоррой в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Косово — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Косовары уже стартовали в квалификации к Евро-2024, который пройдет в Германии. В матче первого тура группового этапа команда сыграла вничью с Израилем на выезде. «Золотые мальчики» смогли выиграть первый тайм, но во втором позволили сопернику сравнять счет.

До этого подопечные Алена Жиресса проводили товарищеские матчи во время паузы в чемпионата на Мундиаль. Тогда сборная Косова также сыграла дважды вничью — с Арменией (2:2) и Фарерскими островами (1:1).

Коэффициенты матча Косово — Андорра 1X2Новым игрокам 1.225.4020.00Фрибет$40

Последними официальными матчами Косово были игры Лиги С Лиги наций. Там команда выступила достаточно удачно и набрала 9 очков в 6 матчах. Она заняла второе место в своей группе, пропустив вперед лишь Грецию, но опередив Северную Македонию и Кипр.

Все прогнозы на футбол

Далее в планах у сборная Косово сбор в июне. Тогда команда Жиресса проведет еще два матча квалификации Евро-2024. Соперниками будут национальные команды Румынии и Беларуси.

Андорра

«Трехцветные» неудачно стартовали в отборе на Евро-2024. Сборная Андорры, которая еще ни разу не участвовала на крупных турнирах, в родных стенах уступила Румынии со счетом 0:2. На что-то рассчитывать «почтальонам» будет крайне сложно.

В конце 2022 года андоррцы также провели два контрольных матча. Они минимально уступили Австрии (0:1) и Гибралтару (0:1).

Ранее «карликовая» страна принимала участие в Лиге D Лиги наций. На таком уровне андоррцы смогли набрать восемь очков в шести матчах и заняли третье место в группе. Они смогли обойти лишь Лихтенштейн, но пропустили вперед Латвию и Молдову.

Подопечные Кольдо, для которых любое очко на вес золота, следующий раз соберутся в июне, когда проведут матчи квалификации к главному турниру четырехлетия в Европе против Швейцарии и Израиля.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу Косово предлагают поставить за 1.21.

На викторию Андорры дают 18.50, ничья оценена в 5.80.

Поставим на то, что Косово добудет крупную победу, но немного подстрахуемся.

Также сделаем ставку на то, что в первом тайме будет забито минимум два мяча.